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Греческие СМИ призывают обратиться в суд для восстановления каноничности Элладской Церкви

05.11.2019 / 13:25
Греческие СМИ призывают обратиться в суд для восстановления каноничности Элладской Церкви
Митрополит Епифаний с главой Элладской Церкви Источник: risu.org.ua
Греческое издание «Ортодоксос типос» назвало незаконным решение о признании Православной Церкви Украины, поскольку оно нарушает устав Элладской церкви

Греческое издание «Ортодоксос типос» назвало незаконным решение о признании Православной Церкви Украины, поскольку оно нарушает устав Элладской церкви.

 «Призываем иерархов, монастыри, игуменов и игумений, Священную ассоциацию духовенства Греции, клириков, монахов, ассоциации и всех благочестивых православных обратиться в Государственный совет (высший административный суд) с тем, чтобы восстановить каноничность нашей церкви», - отметили в заявлении, опубликованном в греческом издании.

12 октября на Архиерейском соборе Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию.

 28 октября Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
пцу
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