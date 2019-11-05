Греческие СМИ призывают обратиться в суд для восстановления каноничности Элладской Церкви

Греческое издание «Ортодоксос типос» назвало незаконным решение о признании Православной Церкви Украины, поскольку оно нарушает устав Элладской церкви.

«Призываем иерархов, монастыри, игуменов и игумений, Священную ассоциацию духовенства Греции, клириков, монахов, ассоциации и всех благочестивых православных обратиться в Государственный совет (высший административный суд) с тем, чтобы восстановить каноничность нашей церкви», - отметили в заявлении, опубликованном в греческом издании.

12 октября на Архиерейском соборе Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию.

28 октября Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.