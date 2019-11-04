Войти | Зарегистрироваться
15:37

понедельник,
04 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе православная молодежь привела в порядок могилы священников

04.11.2019 / 15:19
В Одессе православная молодежь привела в порядок могилы священников
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В священническом секторе на Втором христианском кладбище Одессы покоится много священнослужителей

В Одессе 2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, православная молодежь провела субботник на Втором христианском кладбище.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, участники молодежных объединений Сретенского храма, храма в честь святителя Григория Богослова и мученицы Зои, а также участники Иверского отряда православных скаутов Украины привели в порядок священнический сектор кладбища.

Православные убрали листья и траву, наметили работы на будущее, так как многие оградки вокруг могил и памятники уже требуют ремонта и покраски.

Клирик Свято-Сретенского храма протоиерей Дионисий Порицкий совершил заупокойную литию.

В священническом секторе на Втором христианском кладбище Одессы покоится много священнослужителей. Это и клирики городских храмов, и преподаватели Одесской духовной семинарии. Чтобы почтить их память и поддерживать в порядке место их упокоения, православная молодежь регулярно организовывает здесь субботники, в частности, в поминальные и родительские дни.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.