В Одессе православная молодежь привела в порядок могилы священников

В Одессе 2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, православная молодежь провела субботник на Втором христианском кладбище.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, участники молодежных объединений Сретенского храма, храма в честь святителя Григория Богослова и мученицы Зои, а также участники Иверского отряда православных скаутов Украины привели в порядок священнический сектор кладбища.

Православные убрали листья и траву, наметили работы на будущее, так как многие оградки вокруг могил и памятники уже требуют ремонта и покраски.

Клирик Свято-Сретенского храма протоиерей Дионисий Порицкий совершил заупокойную литию.

В священническом секторе на Втором христианском кладбище Одессы покоится много священнослужителей. Это и клирики городских храмов, и преподаватели Одесской духовной семинарии. Чтобы почтить их память и поддерживать в порядке место их упокоения, православная молодежь регулярно организовывает здесь субботники, в частности, в поминальные и родительские дни.