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Запорожский митрополит объяснил, почему Христос был равнодушен к политике

01.11.2019 / 14:22
Запорожский митрополит объяснил, почему Христос был равнодушен к политике
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
По словам запорожского архиерея, социальные кризисы возникают не только из-за множества внешних факторов, а внутри человеческой души - из-за отсутствия мира

Суть христианства - обретение мира с Богом, а без нравственного преображения общественной жизни невозможно построить здоровое и сильное государство.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Христос был подчеркнуто равнодушен к любым вопросам политики и экономики. Кесарю Он предлагает отдавать кесарево, имущественные споры решать отказывается, надежды на революционные преобразования не оправдывает, апостолы следовали той же традиции. Христос не был безразличен к жизни общества, просто Он прекрасно понимал глубинную природу всех наших социальных проблем», - отметил митрополит Лука.

По словам запорожского архиерея, социальные кризисы возникают не только из-за множества внешних факторов, а внутри человеческой души - из-за отсутствия мира.

«Если бы каждый человек смог хранить сердечную тишину в чистой совести, то на Земле наступил бы рай. Болезненный разлад нашей души - вот истинная причина всех войн и бед. Человек, живущий в аду самого себя, всегда видит вокруг себя врагов. И чем больше ада в его душе, тем больше врагов вокруг», - подчеркнул владыка.

Христианство видит решение проблем в обретении мира в человеческой душе.

«Благодать меняет людей настолько, что во Христе примиряются даже те, кто в гражданском обществе были бы смертными врагами. Симон (зилот) - ярый иудейский националист и борец за независимость, и Матфей (мытарь) - сборщик налогов в пользу оккупационной власти и предатель иудейских интересов, стали во Христе братьями. Так действует мир Христов на человека», - владыка Лука привел пример из Евангельской истории.

Архиерей УПЦ считает, что «только победив грех в самих себе, мы можем изменить и мир вокруг себя».

Источник: Inpress.ua
упц, социальная политика
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