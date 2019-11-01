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Столтенберг: двери к членству Украины в НАТО открыты

01.11.2019 / 09:02
Столтенберг: двери к членству Украины в НАТО открыты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Верховной Раде Украины, снова подчеркнул, что двери Альянса открыты для желающих вступить в него, в том числе и для Украины.

"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг в четверг, 31 октября, в Раде, отметив украинские успехи по программам сотрудничества с Альянсом.

"Членство НАТО является решением членов Альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за пределами страны не имеет право вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - сказал генсек.

При этом он отметил, что путь к членству непрост. По его словам, странам, стремящимся в НАТО, нужно делать усилия и "проводить существенные реформы".

Столтенберг напомнил, что выступает перед украинскими депутатами уже во второй раз (впервые два года назад - ред.) и в своем выступлении снова процитировал строки Тараса Шевченко.

Источник 

НАТО, Столтенберг, Альянс
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