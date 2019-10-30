Кремль выдвинул условие Украине для договоренности по газу

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Позиция России вчера (в трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу. - Ред.) была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности ", - сказал Песков во вторник, 29 октября во время общения с журналистами.

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Во вторник, 29 октября, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Витренко сказал, что "прекрасно понимает" Шефчовича. "Договоренности нет. Но я время зря не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе", - отметил Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября планирует направить российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 млрд долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

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