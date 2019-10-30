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Кремль выдвинул условие Украине для договоренности по газу

30.10.2019 / 11:46
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Позиция России вчера (в трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу. - Ред.) была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности ", - сказал Песков во вторник, 29 октября во время общения с журналистами.

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Во вторник, 29 октября, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Витренко сказал, что "прекрасно понимает" Шефчовича. "Договоренности нет. Но я время зря не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе", - отметил Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября планирует направить российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 млрд долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

Источник 

газ, Кремль, Песков, газовые переговоры
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