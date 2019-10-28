В Церкви рассказали о глобализации в современном мире

Слово «глобализация» не всегда обозначало явление негативное.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, об этом рассказал викарий Киевской Митрополии, ректор Киевских духовных школ, епископ Белогородский Сильвестр на встрече с молодёжью, которая состоялась в Киево-Печерской Лавре.

«Сейчас мы являемся свидетелями очередного витка глобализации. Связан он с историей ХХ века, связан с унификацией религиозной, культурной, языковой, экономической и прочими унификациями. Если во время Рождества Христова это была греко-римская унификация, в средневековье — это была унификация латинская, то мы сейчас имеем дело с англо-американской унификацией», - объяснил владыка Сильвестр.

По мнению архиерея, сам процесс глобализации неправильно рассматривать как изначально отрицательный или изначально положительный.

«Это несколько неверный подход, он не учитывает определённого рода диалектику развития исторических типов и исторических форм», — подчеркнул ректор КДАиС.

«Греко-римская глобализация стала серьезной платформой для христианской проповеди. Мы знаем, что апостолам во многом облегчалось путешествие с проповедью Христовой, потому что они путешествовали по греко-римскому миру. Это позволяло и в культурном, и в языковом смысле легче передвигаться и проповедовать».

Архиерей УПЦ объяснил, что нужно ответить для себя на вопросы о целях глобализации и обратить внимание на национальную культуру, которая лежит в её основе.

«Если сравнить греко-римскую глобализацию и нынешнюю англо-американскую, они в корне отличаются друг от друга. Греко-римская глобализация позволяла приобщаться к греко-римской культуре, которая хоть и была языческой, но была довольно возвышенной. Англо-американская культура имела и имеет довольно важные эстетические, культурологические и даже нравственные серьёзные достижения, но они остались где-то в прошлом, а в массу пошла та часть культуры, которая никак не связана с серьезными достижениями и никак не связана с положительными стремлениями в области нравственной, особенно в последнее время», - отметил епископ Сильвестр.