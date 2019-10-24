Войти | Зарегистрироваться
15:19

четверг,
24 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Большинство украинцев доверяют Церкви – Опрос

24.10.2019 / 14:25
Большинство украинцев доверяют Церкви – Опрос
Крестный ход / Страна Источник: Рейтинг
Больше всего украинцы доверяют волонтерам

Больше половины украинцев – 56 % – доверяют Церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Оценка ситуации в стране» социологической группы «Рейтинг», опубликованных сегодня.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 19-22 октября, 71% опрошенных отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. В решении вопроса войны на Донбассе улучшения увидели 13 % респондентов.

Больше всего украинцы доверяют волонтерам - 69 %.

Сообщается, что опрос проводился среди населения Украины, возрастом от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.

Источник: Inpress.ua
опрос, Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.