Большинство украинцев доверяют Церкви – Опрос

Больше половины украинцев – 56 % – доверяют Церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Оценка ситуации в стране» социологической группы «Рейтинг», опубликованных сегодня.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 19-22 октября, 71% опрошенных отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. В решении вопроса войны на Донбассе улучшения увидели 13 % респондентов.

Больше всего украинцы доверяют волонтерам - 69 %.

Сообщается, что опрос проводился среди населения Украины, возрастом от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.