Расставшись с Бойко и Левочкиным, Медведчук получит возможность объединиться с Ахметовым, - эксперт

Раскол в «Оппозиционной платформе – За жизнь» может привести к объединению Медведчука и Ахметова.

Раскол в «Оппозиционной платформе – За жизнь» проходит по линии Медведчука – Рабиновича и Бойко – Левочкина, а обострился он перед местными выборами, на которых ОПЗЖ имеет хорошие шансы. Такое мнение выразил политический эксперт Роман Мироненко в материале сайта "Антикор".



"Можно вспомнить противостояние, когда Левочкин, возглавлявший Администрацию президента Януковича, принимал самое активное участие в «прокладывании курса в ЕС» и сотрудничал с США, поэтому мешал Медведчуку, который тогда еще был лидером «Украинского выбора», проводить его круглые столы и конференции, направленные на сотрудничество с Россией. Но украинцам больше запомнилось эпическое противостояние Рабиновича и Левочкина с арестом виллы Левочкина в Ницце. По накалу страстей его можно сравнить с противостоянием Монтекки и Капулетти.



Поэтому новый виток противостояния между этими группами весьма вероятен, особенно в условиях ослабления группы Бойко – Левочкина. Социологические опросы, которые проводят известные конторы, например центр Разумкова, показывают, что среди наиболее узнаваемых политиков в «Оппозиционной платформе» трое: Юрий Бойко (скорее и полностью доверяют 23,3%), Виктор Медведчук (15,7%), Вадим Рабинович (15,5%). Результаты других опросов, КМИС, показывают, что с июня по сентябрь поддержка Медведчука росла с 13 до 16%, поддержка Рабиновича выросла с 16 до 17%, а вот у Бойко снизилась с 25 до 24%.



В Интернете сравнение совсем не в пользу группы Бойко: если сравнивать Youtube-каналы, то у Медведчука 74,4 млн. просмотров, у Рабиновича – 8,9 млн, у канала Юрия Бойко – всего 4,4 млн.



Очевидно, что суммарная поддержка Медведчука и Рабиновича представляет собой куда более весомый электоральный ресурс, чем у стороны Бойко – Левочкина, у которой, кроме Бойко, нет спикеров, интересных социологам. А те, которые есть, являются медийнозависимыми от ежедневных телеэфиров, контроль за которыми находится в руках Медведчука.



Кстати, перераспределение поддержки среди сторонников ОПЗЖ выглядит объяснимо – в ежедневной работе Медведчук, являющийся главным идеологом, как партии, так и защиты русскоязычного населения и жителей Юго-Востока Украины, на которого давно и окончательно сделала ставку Москва, который имеет реальный вес в вопросах установления мира на Донбассе и переговоров с Россией, выглядит куда ярче Бойко, который из всех форматов политической работы предпочитает «селфи» с протестующими разного толка.



И с административной точки зрения позиции выглядят неравными: если проанализировать уставные документы партии, то легко можно заметить, что Медведчук занимает не только пост председателя Политсовета, но и пост председателя Стратегического совета. В последний, кроме Медведчука, входят сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также Сергей Левочкин.



Председатель Стратегического совета обладает исключительными функциями – представлять партию на всех уровнях и единолично распоряжаться ее финансами. Такая концентрация в руках Медведчука организационных, финансовых и информационных рычагов выглядит объяснимо, ведь не секрет, что бизнес Бойко и Левочкина переживает сегодня не лучшие времена, как и бизнес их партнера – Дмитрия Фирташа. Медведчук «вложил» в кампанию 3 специализированных новостных канала и хорошие связи с медиа-гигантами России, которые формируют информационную повестку дня, а группа Левочкина – Бойко смогла внести только «Интер», который имеет сегодня низкий рейтинг и, по сути, является скорее развлекательным, чем новостным каналом.

Но дело не только в перечисленных преимуществах. Стремление со стороны Бойко и Левочкина привлечь в руководство партии бывших «регионалов» и приспешников Януковича и Порошенко, таких как Кернес, Труханов, Башкаленко, Присяжнюк, Райнин, Попов и других, не может быть приемлемым для Медведчука и Рабиновича.

Поэтому неудивительно, что многие политики, эксперты и обозреватели, причем не только в Украине, говоря об этой политсиле, употребляют термин «партия Медведчука». Даже президент Зеленский говорит о «партии Медведчука»! Неудивительно, что Медведчук и Рабинович решили очиститься от безресурсных Бойко и Левочкина и покончить с этим объединением.

Тогда Бойко и Левочкина будет ждать судьба Колесникова и Новинского, которые в свое время не пошли на сотрудничество с Медведчуком. Кстати, эта отколовшаяся в свое время ахметовская часть «Оппоблока» никогда не простит Бойко и Левочкину предательства. Но в случае очистки «Оппозиционной платформы – За жизнь» от этих людей, Колесников и Новинский, как и многие другие, могут вернуться к сотрудничеству с Медведчуком и Рабиновичем, тем более что это в интересах Ахметова и его партнеров, которые через Медведчука могут восстановить отношения с Россией".