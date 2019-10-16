Патриарх Кирилл признался, что его дед прошел 46 тюрем и 7 ссылок

Дед Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла прошел 46 тюрем и 7 ссылок.

Об этом Патриарх рассказал 15 октября на торжествах по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), сообщает patriarchia.ru.

«Мой дед много лет провел в тюрьмах и лагерях. Он боролся за Православие, боролся против обновленчества, его несколько раз арестовывали. Как он сам говорил, "я прошел 46 тюрем и семь ссылок". Действительно, большую часть жизни он прожил в скорбях и заточениях», - признался Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ рассказал, что в его родовом доме обнаружили тайник, сделанный во время гонений на Церковь.

«Недавно в нашем родовом доме, который стоит еще со времен прадедов в селе Оброчное Ичалковского района (нынешняя Мордовия, в свое время это была Нижегородская губерния Российской империи) делали ремонт и открыли часть стены. И там, в тайнике, нашли серебряный потир и трехсвечник. Причем стена была обезображена штыками — значит, кто-то проводил обыск в доме, и штыками, пытался определить, нет ли чего за этой стенкой. Но штыки не попали ни в чашу, ни в трехсвечник. А потом мои родственники, производя там ремонт, открыли случайно эту стенку и обнаружили и потир, и трехсвечник. Это тоже свидетельство о том периоде духовной борьбы […], когда приходилось людям скрывать свою религиозность и спасать святыни», - подчеркнул он.