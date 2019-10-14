РПЦ даст оценку признания Элладской Церковью ПЦУ на ближайшем Синоде

Позицию Русской Православной Церкви по вопросу о признании Элладской Церковью новой Церкви Украины (ПЦУ) сформулирует Священный Синод.

Об этом заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, сообщает «Интерфакс».



«Итак, решение Элладской Церкви - одобрить предложение (ее главы – ред.) архиепископа Иеронима о признании ПЦУ. Несмотря на просьбы ряда иерархов воздержаться от немедленного принятия решения. Будем внимательно изучать принятые решения. Оценку им и их последствиям для православного мира, для межцерковных отношений даст Священный Синод Русской Православной Церкви», - заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.



По его словам, очередное заседание Синода состоится в скором времени, осенью.



Таким образом, он откликнулся на поступившие из Афин сообщения о том, что Собор иерархов Элладской Церкви признал право Константинопольского патриарха предоставлять автокефалию.



Также решение о признании Элладской Церковью ПЦУ прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.



«Священный Синод Русской Православной Церкви всесторонне изучит данное решение и на ближайшем заседании даст ему каноническую оценку, в том числе в части возможных последствий данного решения для отношений между Русской Православной Церковью и Элладской Церковью», - написал он.