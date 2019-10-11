Зеленский заявляет о неприемлемости автономии Донбасса, но допускает гуманитарные компромиссы для деоккупации региона

Однако он готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы.

"Что касается закона об особом статусе – мы не можем в этом законе говорить об автономии. Главное сейчас говорить о том, что мы не можем, а не то, что мы можем. Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, будут также обсуждаться вопросы языка – чтобы у них (Донбасса – ред.) был статус русского языка как регионального. Я думаю, что есть много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг, 10 октяря, в Киеве.

Глава государства также отметил, что поскольку нет готового текста законопроекта, то преждевременно и говорить о том, на какие компромиссы Украина готова.

"Я знаю, что раньше было много условий к закону об особом статусе, но они сами собой решаться из-за того, что мы как страна решили идти путем децентрализации", - добавил Зеленский.

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