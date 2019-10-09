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Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу 5 созывов Святашу

09.10.2019 / 16:17
Столичная прокуратура объявила подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств "Уксиббанка" бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, источники УП.

Дословно: "Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "УкрСиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины".

По данным УП, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрии Святаше.

Следствие установило, что экс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" в качества кредитов.

Этим Святаш нанес банку убытки на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

Экс-нардепу инкриминируют совершение преступлений по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа с целью использования его как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в рамках данного уголовного производства ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

Источник 

подозрение, Святаш
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