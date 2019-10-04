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На Ровенщине митрополит УПЦ посетил общину захваченного храма и поблагодарил верующих за стойкость в вере

04.10.2019 / 15:45
На Ровенщине митрополит УПЦ посетил общину захваченного храма и поблагодарил верующих за стойкость в вере
Сарненская епархия Источник: Центр информации УПЦ
После захвата настоятель и верующие УПЦ совершают богослужения в частном доме

В Ровенской области в селе Берестье митрополит Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий) встретился с религиозной общиной Свято-Покровского храма УПЦ, чей храм активисты ПЦУ захватили в апреле. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, владыка Анатолий поблагодарил прихожан захваченного храма за стойкость в вере и верность Церкви и благословил всех иконами.

После захвата настоятель и верующие УПЦ совершают богослужения в частном доме местного священнослужителя и ожидают, что суд вернет отнятую у них церковь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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