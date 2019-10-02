Войти | Зарегистрироваться
17:35

среда,
02 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Турции Патриарх Варфоломей не разрешил служить митрополиту из Болгарии

02.10.2019 / 15:55
В Турции Патриарх Варфоломей не разрешил служить митрополиту из Болгарии
Варфоломей / ortodossiatorino.net Источник: Интерфакс
Митрополит Киприан сказал, что не получил никаких объяснений причин отказа

Патриарх Варфоломей не позволил болгарскому митрополиту Киприану служить в храме болгарской общины Константина и Елены в турецком городе Эдирне.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское издание «Монитор».

«Нам объявили, что служить будут только четыре болгарских священника от Старозагорской епархии и два певца, поэтому я появился в храме после окончания литургии, чтобы поздравить местную болгарскую общину с юбилеем храма», - цитирует митрополита Киприана болгарское издание.

По церковным канонам, для того, чтобы архиерей мог служить в чужой епархии, он должен получить благословение ее руководителя.

Митрополит Киприан также сказал, что не получил никаких объяснений причин отказа.

Болгарский епископ предположил, что отказ был получен из-за церковных проблем в Украине, поскольку болгарский Синод все ещё не дал окончательного ответа, признает ли он новую украинскую церковь, созданную при поддержке Константинополя.

В качестве еще одной возможной причины отказа митрополит указал на то, что в 2010 году во дворе храма Константина и Елены в Эдирне болгарская община поставила бюст-памятник экзарху Иосифу, который начинал движение за отделение Болгарской православной церкви от Константинопольского патриархата в 1860 году.

До сих пор митрополиту Киприану не отказывали в службах в болгарских храмах на турецкой территории, которые находятся в юрисдикции патриарха Варфоломея.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Варфоломей
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.