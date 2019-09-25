Войти | Зарегистрироваться
16:44

среда,
25 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Капелланы УПЦ собрались, чтобы найти пути сотрудничества с военными

25.09.2019 / 15:06
Капелланы УПЦ собрались, чтобы найти пути сотрудничества с военными
kapelan.org.ua Источник: Центр информации УПЦ
Собрание началось с молитвы

В Очакове Николаевской области 23-25 сентября проходят ежегодные сборы военных священников Украинской Православной Церкви из разных уголков страны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, 23 сентября прошел съезд и регистрация участников собрания.

На территории санатория «Борисфен», 24 сентября, состоялась конференция на тему «Актуальные вопросы духовного окормления военнослужащих в соответствии с последними изменениями действующего законодательства и перспективы дальнейшего сотрудничества с военными формированиями Украины».

Собрание началось с молитвы. Затем участникам конференции зачитали приветствие Блаженнейшего Онуфрия.

Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин рассказал о годовой работе Синодального и епархиальных отделов, а также о проблемах и перспективах развития взаимоотношений Церкви и армии.

Своими отчетами и достижениями также поделились представители других епархий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, капеланы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.