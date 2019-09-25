Янукович готовится вернуться в Украину

Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, информирует "5 канал".

Сердюк отметил, что сейчас Янукович временно пребывает на территории Российской Федерации.

"Защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - сказал адвокат экс-президента.

Источник