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Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий рассказал о том, какую нашу молитву принимает Бог

23.09.2019 / 11:25
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий рассказал о том, какую нашу молитву принимает Бог
Митрополит Онуфрий. УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Владыка подытожил: “Когда совершается эта молитва – такая терпеливая, смиренная, долговременная – она ​​приносит большие плоды”

Если молитва большая, которая является долговременной, терпеливой, которая связана с скорбями, с трудом, с испытаниями, то эта молитва приносит большие плоды

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал за богослужением в день памяти святых богоотцев Иоакима и Анны.

Предстоятель рассказал историю родителей Пресвятой Богородицы святых Иоакима и Анны и “как они большой молитвой, большим терпением выпросили себе у Бога великий дар” – Дочь, которая стала потом Матерью Бога.

По словам архипастыря пример Иоакима и Анны учит правильно молиться каждого христианина.

Блаженнейший Владыка отметил, что каждый просит чего-то у Бога. А успех наших молитв зависит от смирения и терпения.

“Если молитва у нас маленькая, если она не прошла через горнило терпения, через унижение, эта молитва приносит маленький результат. А если молитва большая, которая является долговременной, терпеливой, которая связана с скорбями, с трудом, с испытаниями, то эта молитва приносит большие плоды”, – подчеркнул Предстоятель УПЦ.

“Поэтому, если мы молимся и просим что-то у Бога, не надо переживать и сразу отчаиваться, унывать, что Бог нам сразу не дал”, – сказал Архипастырь.

Если Бог сразу не выполняет просьбу, необходимо “терпеть и молиться – и Господь обязательно даст, обязательно”.

“Господь любит, когда мы с терпением, когда мы с надеждой совершаем свой молитвенный подвиг. И молитва должна быть смиренной – не с претензиями, что «Ты, Господи, это должен, это». Бог нам ничего не должен. Мы обязаны Богу всем и самими собой, потому что мы творения Божьи”, – подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший Владыка подытожил: “Когда совершается эта молитва – такая терпеливая, смиренная, долговременная – она ​​приносит большие плоды”.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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