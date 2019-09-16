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ОБСЕ и США против пересмотра Минска – "там есть все необходимое"

16.09.2019 / 15:23
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, и председатель в ОБСЕ Мирослав Лайчак настаивают, что пересмотр Минских соглашений не должен быть вариантом который рассматривается.

Об этом они заявили на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который в этом году возглавляет председательство в ОБСЕ подчеркнул, что попытки пересмотреть Минск повредят возможности примирения на Донбассе.

"Это будет вредить всему процессу, если мы начнем задавать вопросы то Минские договоренности, то Нормандский формат", - заявил он, призвав стороны не рассматривать такой такой вариант.

Курт Волкер, со своей стороны, добавил, что не видит необходимости в изменении договоренностей, поскольку "в Минске есть все необходимое".

"Проблема не в Минске. Проблема в том, что Россия не признает свои обязательства и не выполняет их. Зато Россия говорит, что ее там нет и что Украина должна говорить с так называемыми республиками и это сделает практически невозможными дальнейшие переговоры", - пояснил представитель США.

Волкер также считает, что непременным условием реализации "формулы Штайнмайера" является обеспечение на оккупированной части Донбасса "прозрачной и безопасной среды".

"Мы все стремимся к реализации Минских договоренностей, но есть красные линии, за которые мы не должны переступать. В частности, это сохранение территориальной целостности Украины и всех ее граждан, независимо от их национальности, языка и вероисповедания",- заявил он.

"Когда мы говорили о формуле Штайнмайера, мы имеем в виду, что возвращение контроля над регионом украинской власти состоится сразу после проведения там местных выборов. Но честные выборы могут пройти в прозрачном и безопасной среде. А для этого нам нужно политическое урегулирование. К сожалению, пока Россия не показала политической воли к таким изменениям",- заявил Волкер.

Спецпередставитель США также выразил надежду, что курс президента Зеленского дает основания для разблокирования этого процесса.

И украинская власть демонстрирует готовность к реализации этих шагов. Но мы еще должны увидеть, будет готова к этим шагам Россия".,- добавил он.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что Украине следует использовать так называемый "план Штайнмайера" для выполнения "минских договоренностей".

Источник 

США, ОБСЕ, минские соглашения, Волкер, Лайчак
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