ОБСЕ и США против пересмотра Минска – "там есть все необходимое"

Об этом они заявили на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который в этом году возглавляет председательство в ОБСЕ подчеркнул, что попытки пересмотреть Минск повредят возможности примирения на Донбассе.

"Это будет вредить всему процессу, если мы начнем задавать вопросы то Минские договоренности, то Нормандский формат", - заявил он, призвав стороны не рассматривать такой такой вариант.

Курт Волкер, со своей стороны, добавил, что не видит необходимости в изменении договоренностей, поскольку "в Минске есть все необходимое".

"Проблема не в Минске. Проблема в том, что Россия не признает свои обязательства и не выполняет их. Зато Россия говорит, что ее там нет и что Украина должна говорить с так называемыми республиками и это сделает практически невозможными дальнейшие переговоры", - пояснил представитель США.

Волкер также считает, что непременным условием реализации "формулы Штайнмайера" является обеспечение на оккупированной части Донбасса "прозрачной и безопасной среды".

"Мы все стремимся к реализации Минских договоренностей, но есть красные линии, за которые мы не должны переступать. В частности, это сохранение территориальной целостности Украины и всех ее граждан, независимо от их национальности, языка и вероисповедания",- заявил он.

"Когда мы говорили о формуле Штайнмайера, мы имеем в виду, что возвращение контроля над регионом украинской власти состоится сразу после проведения там местных выборов. Но честные выборы могут пройти в прозрачном и безопасной среде. А для этого нам нужно политическое урегулирование. К сожалению, пока Россия не показала политической воли к таким изменениям",- заявил Волкер.

Спецпередставитель США также выразил надежду, что курс президента Зеленского дает основания для разблокирования этого процесса.

И украинская власть демонстрирует готовность к реализации этих шагов. Но мы еще должны увидеть, будет готова к этим шагам Россия".,- добавил он.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что Украине следует использовать так называемый "план Штайнмайера" для выполнения "минских договоренностей".

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