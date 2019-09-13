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В Киеве горели строительные склады

13.09.2019 / 16:05
В Киеве горели строительные склады
Киев Источник: Информатор
Причины возгорания установит следствие

В пятницу, 13 сентября, в Киеве во время чрезвычайного уровня пожароопасности вспыхнули склады.

Площадь пожара составила около 500 метров квадратных, и ему присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщает «Информатор».

В складском помещении по адресу улица Сырецкая, 37 произошло возгорание. Вызов на линию экстренных служб поступил около 13:15. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.

На пожар немедленно выехали сотрудники ГСЧС Киева. По прибытии они обнаружили, что горит складское помещение, где хранились строительные материалы.

В течение 45 минут пожарным удалось локализовать возгорание, а еще через 20 минут пожар ликвидировали полностью. В результате возгорания никто не пострадал. На месте работали 40 спасателей ГСЧС, также было задействовано 9 единиц спецтехники.

Чтобы избежать повторного возгорания, пожарные разобрали кровлю склада и залили помещения водой. На месте дежурили медики. На время тушения пожара правоохранители перекрыли часть улицы Сырецкой.

Причины возгорания установит следствие.

Источник: Inpress.ua
пожар, киев, столица, склад
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