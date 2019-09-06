Русский экзархат в Европе в случае присоединения к РПЦ будет новой структурой в составе Московского патриархата

В случае вхождения в состав Московского Патриархата Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (Русский экзархат) станет новым церковным образованием с сохранением своей идентичности и автономности.

Вопрос о присоединении к Московскому Патриархату будет рассмотрен 7 сентября на заседании генеральной ассамблеи «Русского экзархата», а в преддверии этого опубликовано коммюнике его секретариата, сообщает «Фома» со ссылкой на «РИА Новости» и на сайт Архиепископии.

«Предлагаемый текст (о присоединении к Московскому Патриархату – ред.) – это не новый устав, а хартия (Gramota, эквивалент томоса), целью которой является обеспечение канонического существования Архиепископии в полном сохранении ее идентичности, (территориальной) целостности и режима работы (административная и финансовая автономия), как зафиксировано в действующем уставе (и отменено Константинопольским патриархатом)», – сказано в документе.

В нем отмечается, что в случае присоединения к Московскому Патриархату Русский экзархат получит статус полноценной, автономной Архиепископии, а не статус «Патриархального экзархата», который не был архиепископией или даже не был епархией в организации Константинопольского Патриархата.

«Он будет представлять собой в составе Московского Патриархата новый тип церковного образования (структуры), который будет добавлен в устав Московского Патриархата с тем же титулом, что и другие структуры, такие как Русская Православная Церковь за рубежом, и отличаться от Патриаршего экзархата в Западной Европе (созданного недавно)…», – подчеркнуто в заявлении.

В коммюнике добавляется, что вхождение в состав Московского Патриархата способно защитить Русский экзархат от неожиданного и произвольного упразднения со стороны Константинополя.

«Такая интеграция в устав Московского Патриархата способна защитить Архиепископию от неожиданного и произвольного упразднения (которое совершено 27 ноября 2018 года Константинопольским Патриархатом и подтверждено 3 сентября 2019 года…)», – указано в тексте заявления.

В тоже время подчеркивается, что Архиепископия сохранит свое юридическое существование согласно французскому законодательству, что обеспечит ее автономию.

«Проект укрепляет и стабилизирует статус Архиепископии в ее целостности и автономии… Сохранение и поддержание идентичности Архиепископии будет зависеть только от решимости всех ее членов, духовенства и мирян», – резюмировано в заявлении.