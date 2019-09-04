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"Слуги народа" хотят продажи SIM-карт только по паспорту и регистрацию IMEI-кодов

04.09.2019 / 15:54
Операторов мобильной связи могут обязать продавать SIM-карты только по паспорту. А телефоны, IMEI-код которых не внесен в реестр, операторы будут блокировать.

 

Такие нормы содержит проект закона "Об электронных коммуникации" № 1083, текст которого обнародован на официальном портале Верховной Рады.

Инициатором документа выступили народные депутаты фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, Михаил Крячко, Егор Чернев, Роман Соха, Сергей Штепа, а также вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно пояснительной записке, проект разрабатывался с целью установления основ государственного управления сферой электронных коммуникаций, которые отвечали бы требованиям времени и евроинтеграционным процессам. В частности, закон содержит раздел "Предоставление электронных коммуникационных услуг в условиях чрезвычайного положения, особого периода или при проведении антитеррористической операции".

Кроме того, проект призван выполнить обязательства Украины в области электронных коммуникаций, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

Также, целью законопроекта декларируется развитие сферы электронных коммуникаций, создание условий для свободного входа на рынок электронных коммуникаций, устранение имеющихся на сегодняшний день барьеров.

В то же время, в тексте проекта содержатся нормы, предусматривающие, что с 1 января 2024 года потребители (абоненты электронных коммуникационных услуг), которые не заключили в письменной форме договор и не зарегистрировались у поставщика электронных коммуникационных услуг с предоставлением своих персональных данных, будут отключены от услуги.

Услуги также будут блокировать в случае отсутствия кода устройства в Системе контроля кодов IMEI.

"Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (не повторяющегося) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - говорится, в частности, в тексте законопроекта.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Источник 

Слуга народа, SIM-карты, электронная коммуникация
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