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В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине

28.08.2019 / 12:26
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
Штурм храма / скрин Источник: Центр информации УПЦ
В пресс-службе епархии рассказали, что, пока основная группа сторонников ПЦУ штурмовала двери храма, другой активист с молотком в руках бегал по прихрамовой территории, пытаясь сбить замки с ворот

В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине в селе Михальча.

Видео опубликовала Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

На видео видно, что штурм храма был спланированной акцией, а сторонники ПЦУ применяли силу против верующих УПЦ.

В пресс-службе епархии рассказали, что, пока основная группа сторонников ПЦУ штурмовала двери храма, другой активист с молотком в руках бегал по прихрамовой территории, пытаясь сбить замки с ворот.

Отмечается, что такие действия представителя ПЦУ не вызвали соответствующей реакции со стороны органов защиты правопорядка.

В епархии еще раз подчеркнули, что, по словам самих же сторонников новообразованной религиозной организации, «они могут спокойно ходить на службу Божию, им никто не запрещает (например, в минувшее воскресенье), а не пускают их тогда, когда они приходят силой штурмовать храм».

Как сообщал Центр информации УПЦ, на Буковине в селе Михальче сторонники ПЦУ во главе со школьным учителем географии Василием Маскаль, 25 августа штурмовали Свято-Успенский храм УПЦ.

Как отмечают в епархии, подготовка к штурму продолжалась несколько дней, учитель географии Маскаль Василий обходил дома по селу и собирал людей на штурм храма УПЦ.

Это не первая провокация сторонников ПЦУ в селе Михальча, где верующие уже около 200 суток оберегают свой храм от посягательств.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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