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Судья Вовк: После решения по "ПриватБанку" мы уже не встречались с Порошенко, но мне был передан месседж от него, что мне уже точно все

27.08.2019 / 15:55
Кто-то придумывал и сообщал, что я ездил в Женеву и встречался с Коломойским

Бывший глава Окружного административного суда Киева (ОАСК), судья Павел Вовк заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", что не встречался с пятым президентом Украины Петром Порошенко после того, как ОАСК принял решение, касающиеся незаконности национализации "ПриватБанка".

"Серьезный процесс, который я связываю лично с Петром Алексеевичем, – это отмена нашим судом постановления Национального банка о национализации "ПриватБанка". Это произошло между первым и вторым туром. Дело слушалось года два, была масса судебных заседаний. Между турами выборов их было два. Мы уже не встречались с Петром Алексеевичем, но мне был передан месседж, что вам уже точно все", – заявил Вовк.

По словам судьи, он специально не вмешивался в процесс по "ПриватБанку".

"Как судьи посчитали, какие были основания, когда они хотели закончить – зачем мне было в это вмешиваться? Чтобы завтра кто-то разбирал это по винтикам и говорил, что я вмешался в процесс? Я этого не хотел. Мне до принятия решения передавали, что "не делайте этого", что мы торопимся. "Раз у вас судебные дебаты, то вы будете принимать решение. Вы, скорее всего, имеете злой умысел, контактируете с бенефициаром, с [экс-акционером "ПриватБанка" Игорем] Коломойским"… Да, это тоже вменялось. Кто-то придумывал и сообщал, что я ездил в Женеву и встречался с ним. На самом деле никогда не видел Игоря Валерьевича, для меня это смешно выглядело", – продолжил Вовк.

Он отметил, что "решение было принято – и последствия этого сразу проявились".

"Помните, открытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, выступление Петра Алексеевича? Он, министр юстиции, глава Нацбанка – втроем друг друга хвалят и говорят, какой негодяйский суд, надо с ним разобраться. Правоохранительным органам – поручение. Высшей квалификационной комиссии – перезагрузить этот суд. На самом деле это совершение преступления в прямом эфире", – заявил Вовк.

Судья считает, что это было "прямое давление" на суд.

"Они сами себя припечатали. Они дают поручение о перезагрузке суда. Как понять перезагрузку? Уничтожение суда, судейского корпуса? Мы на этот факт отреагировали, зарегистрировали уголовное производство еще при той власти. Пока в этом производстве, кроме допроса судей как потерпевших, ничего не было, но я думаю, что дело перспективное. Не зря председатель Нацбанка испугался и сразу заказал лингвистическую экспертизу. И они выложили на сайте Нацбанка, что в наших высказываниях нет никакого давления на вас. Мне кажется, если у тебя все в порядке и ты ничего не боишься, ты такие вещи не делаешь", – добавил он.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о незаконности национализации "ПриватБанка". В министерстве финансов и Нацбанке говорили, что обжалуют это решение. В НБУ заявляли в августе 2019 года, что украинские суды рассматривают по меньшей мере 270 дел, которые связаны с деятельностью “ПриватБанка”.

26 июля сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро провели в ОАСК обыск. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. 20 августа Вовк сообщил о сложении полномочий председателя ОАСК.

Порошенко, Коломойский, ПриватБанк, Вовк
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