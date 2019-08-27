Войти | Зарегистрироваться
14:55

вторник,
27 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом более 260 км из Браилова в Почаевскую лавру

27.08.2019 / 14:40
Тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом более 260 км из Браилова в Почаевскую лавру
Крестный ход в Почаев из Браилова Источник: Центр информации УПЦ
Насельники выразили надежду, что этот молитвенный подвиг богомольцев послужит примером и для других людей

В Почаевскую лавру прибыли тысячи верующих Украинской Православной Церкви, они прошли крестным ходом за 8 дней более 260 км из Свято-Троицкого Браиловского монастыря на Виннитчине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в Почаевской лавре паломников встречала братия обители. Насельники лавры поздравили и поблагодарили их за молитвенный подвиг и труд во славу Божию.

«Надеемся, что ваши молитвы подхватят ангелы Божьи и снесут на Божий Престол. А от Престола Божия пусть на всех вас, на ваших родных и близких, на нашу многострадальную землю будет благословение Божие и благодать, чтобы мы могли в своих душах и телесах прославлять Преславного Всесильного Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа и Его Божью Матерь и молиться со святыми угодниками, чтобы Господь продлевал нам век, чтобы все мы могли видеть и радоваться Славе Божьей», - приветствовали паломников насельники лавры.

Также насельники выразили надежду, что этот молитвенный подвиг богомольцев послужит примером и для других людей, которые выходили к паломникам на пути их следования, но пока не решились к ним присоединиться.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 26 августа в Почаевскую лавру прибыли более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви из Каменец-Подольского. Паломники прошли крестным ходом 250 км пути.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Почаевская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.