В День Независимости во всех уголках Украины верующие УПЦ молились о мире

В 28-ю годовщину Независимости Украины во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви молились о мире.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и епархиальные пресс-службы.

В Крестовоздвиженском соборе Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении духовенства обители совершил благодарственный молебен.

Особый молебен о мире и государстве также был совершен в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери на территории Киево-Печерской лавры, который возглавил ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр. За богослужением молились преподаватели, студенты и воспитанники Киевских духовных школ.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра молебен о мире в Украине возглавил управляющий Днепропетровской епархией митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. В этот же день митрополит Ириней и викарные архиереи приняли участие в государственных мероприятиях по случаю годовщины независимости Украины, которые прошли в областном центре у самого высокого флагштока Украины, под самым большим государственным флагом.

Правящий архиерей Винницкой епархии УПЦ митрополит Винницкий и Барский Варсонофий в сопровождении секретаря Винницкого епархиального управления протоиерея Романа Макара и священнослужителей УПЦ принял участие в возложении цветов к мемориалу погибшим воинам в Виннице. Накануне владыка Варсонофий стал участником торжественного мероприятия по случаю Дня Независимости, которое состоялось в зале Винницкой областной филармонии при участии руководителей и представителей Винницкой областной и городской власти, а также делегаций из Польши, Румынии, Чехии и Молдовы.

В Спасо-Преображенском соборе Чернигова митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий совершил торжественный молебен за Украину и украинский народ. Владыке сослужили секретарь Черниговской епархии протоиерей Игорь Пидан и епархиальное духовенство.

Торжественные молебны по случаю праздника также состоялись в храмах и монастырях Нежинской епархии, по благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента. В Николаевском кафедральном соборе Нежина молебен за Украину возглавил секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Дашко.

В Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона молебен о мире в Украине и украинском народе совершил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, в сослужении духовенства епархии. За богослужением возносились прошения ко Господу о мире и спокойствии в Украине и о умножении любви между народами, проживающими на ее территории. После молебна была совершена заупокойная лития по всем погибшим в прошедшие годы и о всех почивших православных христианах. По завершении богослужения хором кафедрального собора был исполнен духовный гимн Украины «Боже Великий Єдиний». Также в этот день клирики Херсонской епархии Украинской Православной Церкви приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Независимости, который проходил в Херсоне.

В храмах и монастырях Северодонецкой епархии также были совершены молебны за Украину, мир в государстве и украинский народ. По благословению митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима, главное праздничное мероприятие, которое прошло на площади победы в Северодонецке посетили секретарь епархии архимандрит Иринарх (Тымчку) и благочинный Рубежанского округа иеромонах Мелетий (Шаповалов).

В торжествах по случаю 28-й годовщины независимости Украины в Полтаве, по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, принял участие секретарь Полтавской епархии протоиерей Михаил Волощук. В рамках праздничного мероприятия, которое состоялось при участии представителей городской и областной власти, сотни полтавчан возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а затем торжественным шествием прошли к памятному знаку «Погибшим украинским казакам» и памятнику Ивану Мазепе.

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, в Свято-Андеевском кафедральном соборе Запорожья в День Независимости секретарь Запорожской епархии архимандрит Леонид (Шеремет) возглавил Божественную литургию на разных языках - ектении и возгласы звучали не только на традиционном церковнославянском языке, но и на языках народов, населяющих Запорожскую область. После был отслужен особый молебен о мире в Украине.

Молитвы о мире и благополучие в Украине совершались также во всех храмах и монастырях Владимир-Волынской епархии. Также в этот праздничный день в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла города Нововолынск состоялась исповедь Нововолынского благочиния.

В День Независимости, по благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, молитвы об Украине были вознесены во всех храмах Сумской епархии. Верующие и духовенство молились о мире и согласии в нашей стране, о благосостоянии украинского народа, за власти и войско.