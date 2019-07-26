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В пяти избирательных округах может произойти повторный пересчет голосов на выборах в Раду

26.07.2019 / 10:14
В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщила 25 июля председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Сегодня за окном четверг, а уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам Айвазовской, члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки (например, ненадлежащая упаковка избирательной документации) является фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК.

"Представьте, насколько люди "счастливы" возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника", - отметила она.

Айвазовская указала, что уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссии, так как они не хотят идти в ОИК на перерасчет. "Ничего, время есть до 5 августа", - отметила она.

Источник

выборы, пересчет голосов
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