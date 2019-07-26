Крупнейший импортер дизтоплива в Украину прекращает поставки из РФ

Об этом компания сообщила в Facebook.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ по трубопроводному транспорту в связи с принятием Постановления Кабинета Министров Украины № 624 о "Вопросе введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", которым, в частности, устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива по трубопроводному транспорту экономически нецелесообразными.

Чтобы удовлетворить спрос клиентов, группа Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок, отмечается в сообщении.

По информации сайта еnkorr, Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизтоплива по нефтепроводу "ПрикарпатЗападтранс"; на украинские компании этой группы в первом полугодии 2019 года приходилось 35% всего импорта ДТ по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс". Кроме Wexler, крупными импортерами российского ДТ по этому трубопроводу являются компании ОККО, WOG, Glusco, "Альянс Энерго Трейд".

Напомним, с 1 августа в Украине вводится специальная пошлина на дизельное топливо и сжиженный газ, импортируемые из России.

Согласно постановлению № 624 от 17 июля, специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое по трубопроводному транспорту, будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа равна 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

Кабмин объявил о намерении ввести спецпошлины на российское дизтопливо еще 15 мая. Планировалось на импортные поставки до 2,5 млн тонн в год ввести пошлину в 2% и 25% на поставки, превышающие этот объем.

Поставки из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива - 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года в Украину поступили млн тонн российского дизтоплива, что на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а его доля на украинском рынке достигла 44%.

Импорт сжиженного газа из России в 2018 году составил 503 тыс. тонн, или 29% от объема внутреннего рынка. В первом полугодии 2019 года в Украину были поставлены 317,6 тыс. тонн этого топлива из России, его доля на внутреннем рынке увеличилась до 37%.

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