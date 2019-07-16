В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы

По благословению митрополита Агафангела сотрудники социального отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви оказали помощь Одесской психиатрической больнице.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 15 июля православные посетили 21-е противотуберкулезное отделение Одесской психиатрической больницы, пострадавшее недавно в результате пожара.

Епархия передала отделению продукты и новые комплекты постельного белья.