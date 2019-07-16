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В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы

16.07.2019 / 12:28
В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы
Верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы Источник: Центр информации УПЦ
Епархия передала отделению продукты и новые комплекты постельного белья

По благословению митрополита Агафангела сотрудники социального отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви оказали помощь Одесской психиатрической больнице.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 15 июля православные посетили 21-е противотуберкулезное отделение Одесской психиатрической больницы, пострадавшее недавно в результате пожара.

Епархия передала отделению продукты и новые комплекты постельного белья.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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