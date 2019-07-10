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Путин: сближение РФ с Украиной неизбежно

10.07.2019 / 20:04
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сближение Российской Федерации с Украиной неизбежно.

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, неизбежно и строительство союзнических отношений между двумя государствами.

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - заявил Путин.

Напомним, ранее  секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что важен не факт возможной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты.

Источник 

Путин, РФ
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