Путин: сближение РФ с Украиной неизбежно

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, неизбежно и строительство союзнических отношений между двумя государствами.

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - заявил Путин.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что важен не факт возможной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты.

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