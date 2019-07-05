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Социологи заметили падение рейтинга "Слуги народа"

05.07.2019 / 10:47
Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что у президентской партии "Слуга народа" фиксируется падение рейтинга, однако оно не критичное.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина"

По его словам, включились в работу другие политсилы: "Оппоблок", "Оппоплатформа", "Голос" и прочие партии, которые отбирают голоса у "Слуги народа".

Он отметил, что кроме того на местах каждый мажоритарщик, кроме того, что ведет борьбу за свое кресло, тянет и соответствующую партию, от которой он идет. Тянет либо вверх, либо вниз.

"У "Слуги народа" есть падение рейтинга, но не критичное. При таких ее позициях нет особой разницы между 45%, 43% или 42%. Кроме того, они фактически не начинали кампанию", - сказал Антипович.

Он добавил, что "Слуга народа" еще только включаются в кампанию, и видеообращение со стороны новоизбранного президента с призывом проголосовать за его партию будет иметь определенное влияние.

На вопрос, есть ли признаки разочарования новой властью у украинцев, директор "Рейтинга" заявил, что пока 50% довольны работой нового президента.

"Доверие к нему немного меньше 70%. Такого уровня доверия не имели ни церковь, ни армия, ни, конечно, ни один из предыдущих президентов", - считает Антипович.

По его словам, требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к экс-президенту Петру Порошенко в 2014 году.

"И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода", - заявил социолог.

Он добавил, что с учетом парламентских выборов можно ожидать, что примерно с февраля следующего года стоит ожидать сильного снижения рейтинга, если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в стране.

Напомним: досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Согласно данным различных социальных исследований, президентская партия "Слуга народа" является лидером среди партий, за которые планируют голосовать украинцы.

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выборы, рейтинг, Слуга народа
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