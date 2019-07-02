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С 1 июля табачные изделия в Украине подорожали

02.07.2019 / 17:41
С 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия выросли на 9%, что повлекло за собой подорожание сигарет.

Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, которые Верховная Рада внесла перед принятием государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщалось ранее, это приведет к росту цен на сигареты, которые в среднем подорожают на 2-3 грн за пачку.

Напомним, что в конце 2018 года парламентарии отложили до 1 июля 2019 года дополнительную 9-процентную индексацию акцизов на табачные изделия, что уменьшило доходы бюджета на 6,6 млрд грн.

Напомним: с 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии.

Кроме того, с 1 июля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа.

Источник 

подорожание, сигареты, табачные изделия
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