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Подкуп избирателей: суд отстранил мэра Василькова от должности

28.06.2019 / 14:57
Мэра Василькова, что в Киевской области, Владимира Сабадаша суд отстранил от должности за подкуп избирателей.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Отмечается, такое решение суд вынес 26 июня.

По словам заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе, в апреле правоохранители начали уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен.

"Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах", - сказал Цуцкиридзе.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. В частности, Сабадаш не должен покидать пределы города, а также должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями.

Отмечается, что Сабадашу сообщили о подозрении по трем статьям ч. 3 ст. 27 (организация или управление преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Сабадаш сообщил, что будет обжаловать решение суда.

"Конечно, я подам апелляцию на соответствующие постановления, так как основания для их применения отсутствуют", - написал Сабадаш в Facebook.

Напомним: в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле о подкупе избирателей в Василькове допрашивают более 1,5 тысячи человек.

Источник 

суд, подкуп избирателей, Сабадаш
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