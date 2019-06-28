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Украинцы рассказали, кого видят в кресле премьера

28.06.2019 / 09:06
Украинцы рассказали, кого видят в кресле премьера
Среди возможных кандидатов чаще всего украинцы в кресле премьера видят Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Владимира Гройсмана.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-20 июня.

13% видят будущим премьером Бойко, 11% – Тимошенко и 10% не против, чтобы остался Гройсман.

"При этом Гройсмана чаще хотят видеть премьером на Галичине и в Центре, Бойко – на Востоке и Донбассе, Тимошенко – на Западе, Севере, в Центре и в столице", - отмечают социологи.

Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером Игоря Смешко, 6% – Дмитрия Разумкова, 5% – Святослава Вакарчука, по 4% – Петра Порошенко, Анатолия Гриценко и Михеила Саакашвили, 3% – Олега Ляшко, по 2% – Андрея Садового и Александра Вилкула.

7% опрошенных не рассматривают ни одного из этих кандидатов, 14% – не смогли определиться с "премьерскими" симпатиями.

Вместе с тем 55% считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной, а 35% ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

"Чем старше респонденты, тем чаще они ожидают опытного премьер-министра. Также этот тезис больше разделяют сторонники партии "Европейская Солидарность" (87%), "Батькивщина" (81%), "Оппозиционной платформы – За жизнь" (80% ) и "Украинской стратегии Гройсмана" (75%)", - отмечают социологи.

Не поддерживают мнение о необходимости опыта сторонники "Свободы" (55%), "Голоса" (52%) и "Слуги народа" (43%).

Опрос проходил 12-20 июня. Путем личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

Напомним: политики Юлия Тимошенко и Игорь Смешко лидировали среди тех, кого украинцы хотели бы видеть новым премьер-министром по майским исследованиям центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

В июне, согласно опросу КМИС, украинцы ожидали увидеть в кресле премьера Юрия Бойко (12,9%), Юлию Тимошенко (11,3%) и Игоря Смешко (8,1%).

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Кабмин, премьер, опрос
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