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На 93-м году умер старейший монах Святогорской лавры

27.06.2019 / 12:15
На 93-м году умер старейший монах Святогорской лавры
Отпевание Источник: Центр информации УПЦ
Прощание с отцом Селафиилом состоится сегодня, 27 июня

На 93-м году жизни, 26 июня, умер схимонах Свято-Успенской Святогорской лавры Селафиил (Железцов).

В Успенском соборе состоялось заупокойное всенощное бдение, по окончании которого тело отца Селафиила было перенесено из скита преподобного Антония и Феодосия в Успенский собор, где была наместник обители, митрополит Святогорский Арсений совершил панихиду, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

Прощание с отцом Селафиилом состоится сегодня, 27 июня. По окончании Божественной литургии в Свято-Успенском соборе в присутствии братии Лавры и паломников состоится чин отпевания. Затем на монастырском кладбище Всехсвятского скита состоится погребение. По его окончании там же, в скиту, будет поминальная трапеза.

«Просим Ваших святых молитв об упокоении новопреставленного схимонаха Селафиила», - обращается братия на сайте обители.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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