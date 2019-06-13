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Одіозний суддя Глуханчук успішно пройшов оцінювання

13.06.2019 / 17:22
Його неодноразово намагалися звільнити за численні порушення

Голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук успішно пройшов співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та підтвердив здатність здійснювати правосуддя, пише Антикор.

Таким чином, Олег Глуханчук зберіг повноваження і можливість надалі незаконно збагачуватися, перебуваючи на суддівській посаді.

Олег Глуханчук очолює Одеський суд з моменту його створення - з 2005 року. Незважаючи на численні порушення, розслідування і скандали, він зберігає посаду вже понад 14 років. За всю кар’єру його тільки раз відсторонили від посади - на 6 місяців за водіння в стані алкогольного сп’яніння і образи на адресу патрульних, які його затримали.

Ще в 2015 році Одеська міськрада включила в список об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, дві неіснуючих будівлі в районі 8-ї станції Великого Фонтану. Приватизували «об’єкти» орендарі, якими виявилася сім’я Глуханчук. Так у власності судді виявився шматок узбережжя.

У декларації за 2015 рік суддя двічі не вніс інформацію про споруджуваний двоповерховий будинок площею 450 кв. метрів. Оціночна вартість - як мінімум 7 млн. грн. Роком раніше Глуханчук «прославився» тим, що лобіював свого заступника Ігоря Завальнюка до Вищої ради правосуддя.

НАБУ проводило обшуки у судді, але питання затихло, чому посприяв Голова КЦС ВС Борис Гулько.

Суддю Олега Глуханчука неодноразово намагалися звільнити за численні порушення, тиск на суддів, зловживання повноваженнями, корупцію і причетність до організації рейдерських захоплень. Постанова, зареєстроване групою народних депутатів, рік пролежало в Верховній раді і в результаті була відкликана.

Раніше у ЗМІ вже повідомлялось, що «фігурант справи НАБУ про незаконне збагачення і недостовірне декларування, голова Одеського окружного адміністративного суду, одіозний суддя Олег Глуханчук впевнений в успішному проходженні кваліфікаційного оцінювання всупереч не надто доброчесній поведінці»

Як бачимо, така впевненість була небезпідставною. Члени ВККС не задали Олегу Глуханчуку жодних питань щодо п’янки та неетичної поведінки, проваджень у НАБУ та недостовірного декларування.

Воно й не дивно, адже як раніше зазначалась у засобах масової інформації оцінювати Олега Глуханчука мали члени Комісії, з якими він проводив дозвілля на дні народженні та був зафіксований журналістами.

Для об’єктивності треба додати, що члени ВККС присутні на заході - Тарас Лукаш і Володимир Бутенко взяли самовідводи.

А згідно процедурі, рішення колегії щодо судді Глуханчука має підтримати 11 членів Комісії. Проте цілком очевидно, що самовідвід повинен взяти і Сергій Козьяков, який також був зафіксований на святкуванні.

Скоро закінчуються повноваження у Павла Луцяка і Сергія Прилипка, тому Комісія поспішає затвердити рішення по судді якомога швидше.

Активіст Роман Маселко зазначає, що рекомендацію судді Глуханчуку дав голова КАС ВС Михайло Смокович. Хоча за даними ЗМІ, Олег Глуханчук міцно підтримує стосунки саме з Борисом Гульком, головою Касаційного цивільного суду, який усіляко допомагає йому у вирішенні проблемних питань.

Цілком очевидно, що члени нинішньої ВККС, розуміючи що на посаді перебувати залишилось не довго, під гаслом «прискорення оцінювання» поставили цей процес «на поток» та заробляють гроші на таких як Олег Глуханчук. Тим більше, що за обсягом тільки задекларованих статків, суддя Глуханчук може дозволити віддячити ВККС за їх послуги.

Водночас, після Олега Глуханчука, ідея нової влади про об’єднання ВККС та ВРП здається все більш і більш обґрунтованою.

Глуханчук, суддя
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