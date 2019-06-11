Молитвенное стояние под Винницкой ОГА: верующие просили не допустить рейдерского захвата 20 храмов УПЦ

Перед зданием Винницкой областной государственной администрации 10 июня состоялось молитвенное стояние духовенства и верующих Винницкой епархии против нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви Винницкой области.

От имени православных винничан главе ОГА Валерию Коровию было передано заявление, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии.

Под стены админздания сошлось несколько сотен человек, которые вместе с духовенством пропели акафист Спасителю. По завершении молитвы к верующим вышел работник администрации, которому было зачитано обращение духовенства и верующих Винницкой епархии к главе ОГА Валерию Коровию и вручено соответствующее заявление.

«В последние месяцы в Винницкой области сложилась социально острая ситуация из-за систематического вмешательства должностных лиц местной власти в дела Церкви. С середины декабря прошлого года органы исполнительной власти, в т. ч. Управление по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации и органы местного самоуправления при осуществлении своих полномочий нарушают положения Основного Закона Украины», - говорится в документе.

Подчеркивается, что вмешиваясь в религиозную сферу, должностные лица предоставляют привилегии ПЦУ и, в свою очередь, побуждают местное население к ограничению деятельности религиозных общин Украинской Православной Церкви, что прямо противоречит положениям статьи 24 Основного Закона Украины.

В документе утверждается, что существующая нездоровая ситуация в межконфессиональных отношениях является непосредственным результатом деятельности начальника Управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА.

«Именно при содействии И. Салецкого на местах создаются фальшивые религиозные общины из госслужащих, учителей и других работников бюджетной сферы, людей, как правило, нерелигиозных, а иногда, принадлежащих к другим конфессиям. Например, ситуация в селе Лука Мелешковская Винницкого района, где главой религиозной общины ПЦУ является действующий депутат Л. Пасечник, человек совершенно нецерковный. Общинам ПЦУ искусственно создаются благоприятные условия, закрываются глаза на нарушения, к регистрации принимаются фальшивые документы. Зато уже существующие религиозные общины игнорируются, их права систематически нарушаются, как и свобода вероисповедания».

Обращается внимание главы Винницкой ОГА, что на официальном сайте подотчетного ему ведомства размещены «перечень религиозных организаций, которые начали процедуру изменения подчиненности».

«По меньшей мере, 20 общин из этого списка были созданы вышеописанным способом. Если процедура изменения их подчиненности будет завершена - двадцать имеющихся, а не фальшивых общин, состоящих из верующих людей, вопреки желанию которых принималось решение о переходе в ПЦУ, будут выброшены из собственных храмов. Выражаясь светским языком, это не что иное, как рейдерский захват храмов», - верующие предупреждают чиновника о возможных последствиях.

«Уважаемый Валерий Викторович, обращаемся к Вам с просьбой принять соответствующие меры (при необходимости – освобождение от должности) относительно И. Салецкого, для предотвращения нарушений закона в религиозной сфере и обеспечения соблюдения равных прав для всех», - призывают в Винницкой епархии.

Сообщается, что 11 июня планируется встреча главы Винницкой ОГА и архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия для обсуждения и решения проблемной ситуации, которая сложилась в религиозной жизни Винницкой области.

«Мы надеемся, что на встрече будут достигнуты конструктивные договоренности о прекращении беззакония по отношению к Украинской Православной Церкви. Если же эти договоренности достигнуты не будут, мы начнем сбор подписей во всех храмах Винницкой области под заявлением к Президенту Украины с требованием об отставке главы Винницкой ОГА», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 23 мая в Черновицко-Буковинской епархии состоялся общеепархиальный крестный ход и молитвенное стояние в защиту прав православных буковинцев и против беззаконных действий и. о. главы Черновицкого ОГА относительно принудительного перевода приходов УПЦ в ПЦУ.