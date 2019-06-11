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"Батькивщина" обнародовала свою первую пятерку

11.06.2019 / 10:46
Список кандидатов в народные депутаты был утвержден и обнародован на съезде партии "Батькивщина" в понедельник, 10 июня, в Киеве.

Список Всеукраинского объединения "Батькивщина" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили лидер "Батькивщины" и глава одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

В первую пятерку списка политсилы также вошли зампредседателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.

Вместе с тем, на съезде не были обнародованы имена остальных вошедших в список "Батькивщины" кандидатов в народные депутаты.

"Точно там Кожемякин, Иван Григорьевич (Кириленко – ИФ), Немыря. Не хочу говорить по местам", - сказал журналистам Соболев, отвечая на вопрос, кто вошел во вторую пятерку "Батькивщины".

По его словам, работу над списком закончили поздно ночью.

Соболев также сообщил, что избирательный штаб "Батькивщины" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавляет народный депутат Иван Кириленко (фракция "Батькивщина").

Напомним: 21 мая, сразу после своей инаугурации, президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду XVII созыва.

Досрочные выборы в парламент он назначил на 21 июля.

Источник

выборы, Тимошенко, Батькивщина
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