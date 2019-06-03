Войти | Зарегистрироваться
12:12

понедельник,
03 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Экс-глава "Нафтогаза" оказался совладельцем отеля Hyatt в Киеве

03.06.2019 / 11:48
Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина оказался совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева.

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, пишет Liga.net.

Как говорится в материале Liga.net, бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов.

Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - 2,7 млрд долларов, следует из материалов дела, которое рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн.

Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около 1 млрд долларов.

Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые технологии (НИТ). Как отмечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины.

Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НС представляют экс-менеджеры ИСД и компании Регион Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец Региона - Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно подтвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины.

До 21 мая Prandicle Limited также была единственным учредителем другой компании - "Индустриальные инвестиции ХХІ века", ее бенефициаром в реестре владельцев значился Олег Дубина.

21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой "Индустриальные инвестиции ХХІ века" напрямую. Prandicle Limited - исчезла из числа учредителей.

Олег Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После - работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах - предправления Нафтогаза. Именно он в 2009 году он подписал скандальные контракты с Газпромом. До работы в Нафтогазе в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Олег Мкртчан с февраля 2018-го находится в московском СИЗО по подозрению в хищении более 1 млрд рублей (около 15 млн долларов) кредита, предоставленного Внешэкономбанком предприятиям ИСД.

Источник 

Дубина, Hyatt
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
31 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.