Управделами УПЦ - об обращении верующих к Зеленскому: Люди просят, чтобы им позволили молиться Богу в родной Церкви

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) прокомментировал обращение верующих села Васловивцы Черновицкой области к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их права.

Обращение датировано 26 мая, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Вести».

«Уже более 120 дней длится их круглосуточная молитва в родном храме, который у них де-факто отобрали одним неправомерным росчерком чиновничьего пера. Как заявляют сами верующие, Буковина еще не знала таких откровенных беззаконий.

В кабинетах Черновицкой областной администрации их как рабов, без их желания и согласия, тайно по документам "перевели" в состав "ПЦУ". Когда же обман вскрылся и стало понятно, что люди не хотят предавать свою веру и свою Церковь, возле их храма мгновенно появились "новые собственники", вооруженные "филькиными грамотами" на соответствующее имущество и болгарками. Слава Богу, что захват благодаря действиям правоохранителей не состоялся. Однако это была лишь первая попытка тех, кто, называя себя "членами общины", хочет как разбойник проникнуть на чужую территорию путем срезания замков с дверей не принадлежащего им по праву храма. Все понимают, что вскоре могут последовать новые инциденты. И не факт, что справедливость по итогам удастся отстоять.

Именно поэтому простые люди и обратились к Президенту, который, по всеобщим надеждам, будет всецело служить народу и защищать его права. Им больше не на кого надеяться, поскольку местная власть, к сожалению, непосредственно принимает активное участие в рейдерских схемах, направленных против Украинской Православной Церкви», - сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что «верующие не просят для себя каких-то преференций, не провоцируют конфликты, не идут на какие-то радикальные шаги и поступки. Они всего лишь просят, чтобы им позволили молиться Богу. И ходить в ту Церковь, которая является для них родной, еще со времен их дедов-прадедов. Они также хотят и дальше служить в своем родном храме. Ведь в Васловивцах есть храмы "ПЦУ" и зачем ее сторонникам еще один, да еще и отобранный силой и неправдой, это, как говорится, один большой недоуменный вопрос».

Управляющий делами УПЦ рассказал, какие вопросы возникают у верующих, в связи со сложившейся ситуацией.

«Не менее серьезного внимания заслуживает и проблема соблюдения закона, а также фундаментальных прав человека, на которых и зиждется любое успешное и дееспособное государство. В данной связи возникает очень много вопросов к тем, кто допускает соответствующие злоупотребления в Черновицкой области.

В частности:

- неужели является нормальным перерегистрация общины без ведома и желания ее членов, на основании сфабрикованных "документов" и "протоколов"?

- разве соответствуют закону и здравой логике противоправные действия чиновников, которые даже после общения с пострадавшей стороной продолжают потакать аппетитам рейдеров?

- почему в государстве, которое обьявило своим стратегическим курсом вступление в ЕС, некоторые представители власти позволяют себе нагло и открыто попирать те ценности и принципы, которые являются незыблемыми для европейского сообщества?

- как так выходит, что в стране, декларирующей политику декоммунизации, продолжают использоваться методы, которым бы позавидовали даже самые изощренные в борьбе с Церковью большевики?

Это далеко не полный перечень вопросов к власти. Но от того, какие ответы на них будут даны, зависит многое», - спрашивает владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что граждане Украины ожидают перемен к лучшему.

«Все мы хотим жить в нормальном государстве, где уважается и соблюдается закон. Все мы хотим быть уверенным в том, что голос даже самого маленького украинца будет услышан, а его права надежно защищены. Все мы желаем жить по-новому, в атмосфере не силы и страха, а взаимоуважения и взаимоподдержки. Именно за это и голосовали недавно простые люди, которые жаждали перемен к лучшему и новых стандартов управления государством.

Мы надеемся на то, что эти чаяния станут реальностью. И там, где должен соблюдаться закон, он будет соблюдаться, там, где попираются фундаментальные права человека, будут приняты необходимые и давно назревшие решения, там, где была нарушена Конституция, все будет урегулировано и восстановлено в соответствии с Основным Законом», - подчеркнул митрополит.

Владыка Антоний напомнил, что «очень важно, ведь действовать в соответствии с правдой – это значит хорошо служить своей Родине, ее благоустроению и процветанию. Там где правда, там и Бог, а значит и Его милость, и поддержка всем нам.

При этом поступать по совести совсем не трудно. Об этом явно свидетельствуют слова преподобного Ефрема Сирина: "Делание правды ни для кого не затруднительно. Пусть каждый делает, сколько может; правда и не требует от него большего. Пусть всякий по силам своим несет на себе возлагаемое на него правдою; потому что иго Божие легко и для всякого удобоносимо"».