Зажигалочка! Наталья Могилевская оторвалась за диджейским пультом на вечеринке

Кроме того, на курорт артистка приехала не одна, а с тренером, чтобы не прерывать занятий спортом. Результатами усиленных тренировок можно было полюбоваться на пикантном видео, где соблазнительная Наталья показала упругие ягодицы. Впрочем, знаменитость вернулась в Украину и приступила к реализации своих планов – провела мотививационный мастер-класс, а также успела заглянуть на одну из киевских вечеринок и попала на празднование дня рождения певицы Камалии. Соответствующий фотосет появился на ее странице в Instagam.

Фотоотчет с мероприятий получился яркий и взрывной, а времяпровождение для певицы – насыщенным и веселым. Наталья даже встала за диджейский пульт и явно наслаждалась происходящим. Она задорно смеется и веселится, отрываясь в компании друзей.

На одном из кадром исполнительница запечатлена вместе с телеведущей Катей Осадчей, которой звезда дала откровенное интервью. На другом – позирует вместе с фэшн-фотогрфом Соней Плакидюк.

Для вечеринки артистка выбрала эффектное темно-синее платье, в качестве аксессуаров Наталья остановилась на длинных массивных свисающих серебрянных серьгах, а естественный макияж придавал ее цветущему виду свежести.

"Вот так прошли выходные. Было хорошо!" - честно призналась она поклонникам в подписи под фотоотчетом.

От комплиментов для обворожительной артистки не смог удержаться даже известный клипмейкер Алан Бадоев. "Вау!" - написал он под постом певицы.

Мнение режиссера разделили и поклонники Натальи, которые не могли нарадоваться преображению певицы, которая стала еще более женственной и роскошной.