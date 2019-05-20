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Зажигалочка! Наталья Могилевская оторвалась за диджейским пультом на вечеринке

20.05.2019 / 17:49
Популярная певица Наталья Могилевская даже на отдыхе не перестает думать о работе. Недавно звезда побывала в Египте, где продолжала строить творческие планы и даже занималась монтажом концерта.
Зажигалочка! Наталья Могилевская оторвалась за диджейским пультом на вечеринке
 

Кроме того, на курорт артистка приехала не одна, а с тренером, чтобы не прерывать занятий спортом. Результатами усиленных тренировок можно было полюбоваться на пикантном видео, где соблазнительная Наталья показала упругие ягодицы. Впрочем, знаменитость вернулась в Украину и приступила к реализации своих планов – провела мотививационный мастер-класс, а также успела заглянуть на одну из киевских вечеринок и попала на празднование дня рождения певицы Камалии. Соответствующий фотосет появился на ее странице в Instagam.

Фотоотчет с мероприятий получился яркий и взрывной, а времяпровождение для певицы – насыщенным и веселым. Наталья даже встала за диджейский пульт и явно наслаждалась происходящим. Она задорно смеется и веселится, отрываясь в компании друзей.

Зажигалочка! Наталья Могилевская оторвалась за диджейским пультом на вечеринке

Для вечеринки артистка выбрала эффектное темно-синее платье, в качестве аксессуаров Наталья остановилась на длинных массивных свисающих серебрянных серьгах, а естественный макияж придавал ее цветущему виду свежести.

"Вот так прошли выходные. Было хорошо!" - честно призналась она поклонникам в подписи под фотоотчетом.

От комплиментов для обворожительной артистки не смог удержаться даже известный клипмейкер Алан Бадоев. "Вау!" - написал он под постом певицы.

Зажигалочка! Наталья Могилевская оторвалась за диджейским пультом на вечеринке

Мнение режиссера разделили и поклонники Натальи, которые не могли нарадоваться преображению певицы, которая стала еще более женственной и роскошной.

 "Шикарно виглядите, оставайтесь такой же позитивной", "Наташенька, Вы прекрасны... Восхищаюсь Вами", "Синий цвет платья Вам к лицу и DJ-ий пульт. Очень красивая девушка", "Ви — неймовірна!", "Наталка -зажигалочка!", "Суперская...естественная..женственная...настоящая", "Похоже вы, Наташа, не стареет, потому что вы пропитаны весной и позитивом", - отмечали комментаторы.
 
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Могилевская
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