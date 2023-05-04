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Українцям розповіли, чому цивільним потрібні курси з домедичної допомоги

03.05.2023 / 17:27 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Українцям розповіли, чому цивільним потрібні курси з домедичної допомоги
Небезпека під час війни реальна і варто бути готовим до зустрічі з нею.

Яна згадує, як дізналася, що батька зачепило вибуховою хвилею в боях під Бахмутом.

Поранення, що отримав тато, змусили дівчину задуматися, чи змогла б вона сама надати йому допомогу, спинити кров. Каже, саме тоді, оговтавшись від емоцій, збагнула, що небезпека під час війни реальна і варто бути готовим до зустрічі з нею.

Яна прийшла на тренінг з домедичної допомоги, як і багато інших цивільних людей різного віку.

Заняття тут починають з теорії, а далі — вправи.

Зупинити кровотечу, реанімувати при зупинці дихання, а ще правильно викликати медиків. Чіткі і послідовні дії відпрацьовують упродовж восьми годин.

Завдяки тренеру Роману учасники тренінгу тепер знають, як треба брати і розкладати турнікет, щоб далі правильно його накласти у разі поранення.

Роман запевняє, що такі навички можуть знадобитися кожному, навіть у мирному житті. А щоб отримані знання не забувалися, варто їх поновлювати і повторювати навчання що два роки.

З листопада – відколи запрацювали ці курси – навчання на тренінгах вже пройшли три сотні учасників.

домедична допомога
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