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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела

01.10.2020 / 06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.

Об этом сообщила Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "По фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства. Только руководитель Луганской областной прокуратуры раз за день доложил о распространении лесных пожаров на Луганщине. Ситуация в регионе напряженная - охвачены пламенем более 9300 га. По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк.

На данный момент начаты уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.

На Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется".

 Венедиктова отметила, что сейчас продолжается тушение огня и эвакуация населения. Уже эвакуировано 95 человек.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганщины, Донетчины, Харьковщины, Днепропетровщины и Полтавщины.

Справка: По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.

Источник

Луганская область, пожары
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