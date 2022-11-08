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У Києві біля метро "Лівобережна" горів ринок: бачили багато швидких

08.11.2022 / 22:42
У Києві ввечері 8 листопада виникла пожежа на ринку біля метро "Лівобережна". Втім, рятувальники швидко впорались з нею.

У Києві ввечері 8 листопада виникла пожежа на ринку біля метро "Лівобережна". Втім, рятувальники швидко впорались з нею.
Пожежників викликали о 18:34. Про це розповіла речниця ДСНС в Києві Світлана Водолага.

Вогонь міг перекинутись на інші павільйони

Площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів. Була загроза поширення вогню на інші торгівельні павільйони, але рятувальники змогли це зупинити. Вже о 19:26 займання ліквідували. За словами Водолаги, постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 8 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 30 осіб особового складу.

Що могло спричинити пожежу

Речниця озвучила одну з версій. Вона каже, що міг бути перепад напруги, однак це не остаточна версія.

За словами очевидців, до ринку прибули багато автомобілів швидкої допомоги. Диму ставало дедалі більше. На відео видно, що люди не панікували. Це може свідчити, що займання сталось через побутові причини.

 

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