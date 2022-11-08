У Києві біля метро "Лівобережна" горів ринок: бачили багато швидких

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Какие изменения ждут аудит налоговой отчетности в 2023 году?01.11.2022 / 13:22В условиях военного времени экономика страны терпит существенные потери. Но, несмотря на все, Министерство финансов Украины старается внедрить международный стандарт, основанный на электронном аудите налогоплательщиков. Данная система позволит минимизировать, а в последующем и полностью исключит воздействие человека в процессе формирования выплат налогов.
Агробизнес в Украине: инвестиции или риски?05.10.2022 / 15:22С давних времен и до теперешнего 2022-го года Украина считалась страной, где весьма подходящие условия для выращивания аграрных культур. Плодородная почва и весьма подходящий климат, все это очень способствует сбору большого урожая. Зерновые культуры уже много лет экспортируются отсюда во множество стран ЕвропыПоследние новости рубрики
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