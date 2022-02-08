Бесплатные услуги мобильных операторов: как быть на связи и пользоваться интернетом без денег

Украинцы привыкли к тому, что год от года мобильная связь в стране только дорожает. Операторы объясняют это инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и конкуренцией.

Но несмотря на то, что расходы на связь растут, в перечне услуг трех крупнейших украинских сотовых компаний можно найти немало бесплатных сервисов. Они действуют если не на постоянной, то на временной основе, пишет UBR.ua.

Бесплатные услуги "Киевстара"

Лидер рынка в ответ на запрос UBR.ua рассказал, что предлагает "клиентам обширный список услуг, которыми можно пользоваться бесплатно или без дополнительных оплат".

Во-первых, в актуальных тарифах подписки и контракта абоненты могут воспользоваться "Суперсилами" – это услуги, которыми можно дополнить свой основной тариф.

Без доплаты клиенты могут выбрать 5 ГБ интернета, 100 минут для звонков на другие мобильные сети, специальный пакет телевидения, "Домашний интернет" и другие сервисы. Кроме собственных услуг "Киевстар" предлагает в качестве "Суперсил" бесплатную доставку с помощью Rozetka Premium и бонусы за топливо от WOG.

Во-вторых, у оператора есть услуги, которые работают бесплатно независимо от тарифного плана абонентов. Например, "Радио Киевстар" с тремя музыкальными волнами и без тарификации мобильного интернета. В пакете "Киевстар ТВ Легкий" более 150 каналов, которые можно смотреть онлайн также без тарификации трафика.

"Если вы планируете поездку за границу, то в роуминге "Киевстара" десятью популярными приложениями сможете пользоваться без списания трафика, то есть без дополнительных оплат за него. Среди приложений: онлайн-карты, туристические сервисы и мессенджеры. Даже голосовые звонки в мессенджерах не тарифицируются, что позволяет сэкономить на звонках", – отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, клиенты компании могут получить бесплатный и безлимитный мобильный интернет раз в семь дней, пользуясь цифровым банком Sense SuperApp. Для этого достаточно быть абонентом "Киевстара" и клиентом Sense и заказать акцию "Счастливый день" в приложении.

Таким образом в течение дня у абонента будет бесплатный и безлимитный мобильный интернет, даже если он не оплатил свой тариф.

Компания также предоставляет возможность получать кешбек 10% на большинство своих услуг. Такое предложение действует только в Sense SuperApp – ежемесячно пользователи могут возвращать себе до 300 грн на счет программы лояльности банка.

Бесплатные услуги Vodafone

Второй по величине сотовый оператор Украины рассказал UBR.ua, что в рамках акции "Музыка нон-стоп" абонентам доступны два месяца бесплатного пользования:

подпиской YouTube Premium, которая включает и подписку YouTube Music Premium;

услугой Video PASS;

основные возможности подписки YouTube Premium:

видео и аудио контент на YouTube и YouTube Music без рекламы;

возможность хранить видео и музыку, слушать ее без подключения к интернету;

видео и музыка в YouTube или YouTube Music не останавливается при выключении экрана смартфона или при открытии других приложений.

Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube: телевизоры, браузеры, планшеты и смартфоны.

Основные возможности услуги Video PASS от Vodafone:

безлимитный трафик на видеоприложения – YouTube, Netflix, Megogo;

безлимитный трафик на музыкальные приложения – YouTube Music, Apple Music, SoundCloud, Spotify, Deezer, Shazam.

По окончании акционного периода стоимость Video PASS составит 50 грн/мес., а YouTube Premium – 99 грн/мес.

Бесплатные услуги lifecell

Третий по величине сотовый оператор Украины всячески продвигает мессенджер BiP, разработанный "материнской" компанией Turkcell. Например, абоненты, пользующиеся мобильным интернетом в роуминге, дополнительно получают 100 МБ на 30 дней для использования в приложении BiP.

Исходящие звонки в BiP без платы за роуминг – опция BiP Out дает возможность звонить на любые номера в роуминге:

lifecell;

другие мобильные номера (украинские и зарубежные);

городские номера (украинские и зарубежные, кроме коротких и начинающихся на 0700, 0800, 0900 и т.д.).

Звонки в Украину через функцию BiP Out из-за границы тарифицируются по стоимости звонков внутри страны.

В комментарии UBR.ua в компании отметили "главное преимущество звонков через BiP" – абонент может звонить на любые украинские номера, даже те, где мессенджер не установлен.

Хотя для вызовов BiP In/BiP Out в мессенжере BiP необходимо иметь доступ в интернет, но звонки предоставляются за счет пакетных минут.

Для пользователей большинства актуальных пакетов услуг предоставляется 50 ГБ облачного хранилища lifebox для хранения фото, видео или других файлов.

Для абонентов тарифов "Platinum Лайф", "Platinum Лайф 2020", "Platinum Лайф. Регион 2020", "Platinum", "Platinum Контракт" и "Лайфхак PLATINUM" – 500 ГБ в облачном хранилище lifebox.

Для абонентов, обслуживаемых по тарифам "Platinum Лайф" и "Хитмейкер", доступ к lifecell music предоставляется без дополнительной платы (включен в пакет услуг на 4 недели).

"СИМагочи" – программа лояльности, по которой участникам начисляется кешбек бонусами от платы за услуги тарифного плана и предоставляется вознаграждение (т.н. "плюшки") с определенной периодичностью за выполнение определенных условий.

Для участия в программе лояльности следует зарегистрироваться в соответствующем разделе в приложении "Мой lifecell".

Абоненты акционного тарифа "Смарт Лайф Феномен" могут пользоваться остатком услуг, который не "сгорает" на счете, пока не будут использованы все минуты и гигабайты в пакете.

Главная особенность этого тарифа состоит в том, что остаток на счету абонента не исчезает за четыре недели или месяц, а остается до полного исчерпания в течение года. То есть абонент может использовать гигабайты и минуты в пакете в течение месяца, двух, трех – в зависимости от своих потребностей.