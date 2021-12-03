Войти | Зарегистрироваться
19:08

пятница,
03 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Финансы Экономика

Хватит ли стране угля и газа. Сценарии прохождения отопительного сезона

03.12.2021 / 18:33
Хватит ли стране угля и газа. Сценарии прохождения отопительного сезона
Украине не хватит угля внутренней добычи

Запасы угля и газа в Украине к началу зимы существенно не изменились. Но в Кабмине сохраняют спокойствие и надеются на стабильное прохождение отопительного сезона, даже если Россия прекратит поставки топлива на АЭС. Подробнее о возможных сценариях развития событий – в материале РБК-Украина.

К началу зимы ситуация с запасами топлива в Украине не изменилась. Резерва угля на складах и газа в хранилищах недостаточно, чтобы гарантировать бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Пока уголь импортирует в основном ДТЭК. Компания законтрактовала семь судов с углем из США и Колумбии еще в октябре. Объем каждой партии – от 40 до 75 тысяч тонн. Суммарный объем поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС – почти 470 тысяч тонн.

Первое судно с 60,5 тысяч тонн угля, предназначенного для государственного ПАО "Центрэнерго", уже зашло в порт "Южный". Остальной уголь, как ожидается, прибудет в Украину в декабре-январе. Кроме того, ДТЭК импортирует 70-80 тысяч тонн угля из Польши и ждет партию из Казахстана.

Где брать уголь: возможности и риски

Поставки угля из Казахстана по железной дороге сейчас практически невозможны из-за блокады транзита Россией. Основная надежда на Польшу, но это небольшие объемы, а также поставки морем из США.

"С учетом того бойкота, который осуществляет Российская Федерация в отношении казахского угля, мы понимаем, что сегодня речь идет прежде всего о поставках лодками (из США, - ред.)", – сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Из Казахстана, по его словам, ожидается одна партия угля объемом 45 тысяч тонн, но еще по старым контрактам.

Стоимость импортируемого угля довольно высокая – 180-200 долларов за тонну. Цены на энергоносители в последние дни выросли еще больше на фоне информации о новом штамме COVID-19. По информации группы ICU, природный газ подорожал на 2%, уголь – на 12%.

Из-за относительно теплой погоды удается увеличивать запасы угля. "Но это не те цифры, которые нам хотелось бы иметь", – отметил Галущенко.

На складах "Центрэнерго", куда входят Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС (8% производства э/э и 18% теплогенерации), сейчас около 116 тысяч тонн угля. До марта необходимость в ресурсе составляет почти 1,7 млн тонн, заявила член дирекции компании Елена Волошина. Из этого объема 800 тысяч тонн планируют закупить у украинских шахт, а остальной уголь импортировать с доставкой по морю.

На сегодняшний день контракты подписаны на 420 тысяч тонн, еще по 510 тысячи тонн ведутся переговоры. Усложняет ситуацию то, что у "Центрэнерго" нет денег на оплату импорта, поскольку компания не может привлечь кредиты. "Даже госбанки отказывают в кредитах – требуют госгарантий, которые не предусмотрены законом", – отметила Волошина.

АЭС на подстраховку

В Минэнерго пока сохраняют спокойствие, уверяя, что отопительный сезон будет пройден стабильно – угля и газа хватит.

"В течение декабря ожидается поставка угля на ТЭС в объеме около 2-2,2 млн тонн, в том числе собственная добыча – около 1,6 млн тонн; ожидаемый импорт – около 600 тысяч тонн. Прогнозный расход угля на ТЭС в декабре 2021 года ожидается на уровне 1,8 млн тонн", – говорится в ответе министерства на запрос РБК-Украина.

Главным стабилизирующим фактором осенне-зимнего периода будет атомная генерация, что снизит потребность в угле. "Привлечение энергоблоков АЭС к производству электроэнергии во время прохождения отопительного сезона года будет рекордным за последние 5 лет и составит 53,918 млрд кВт/ч, что на 15% (+ 7 млрд кВт/ч) больше прошлогоднего. Такое увеличение производства электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн", – отметили в Минэнерго.

По словам Галущенко, зимой будет работать 14 блоков АЭС, а в отдельные периоды – все имеющиеся 15 блоков. "Они уже работали на прошлой неделе несколько дней и мы вышли на рекордные 295 млн кВт/ч", – отметил министр.

Все ремонты на АЭС проведены досрочно. Если даже и возникнут проблемы с поставками российского топлива на АЭС, его запас позволит обеспечить бесперебойную работу блоков, уверяет чиновник. "Есть риск, что РФ прекратит поставки ядерного топлива ТВЭЛ. Но сейчас запас дает нам уверенность – он 150% от того, что нужно", – уточнил министр.

Запасов топлива в случае прекращения его поставок из РФ хватит, соглашается член коллегии Госатомрегулирования Ольга Кошарная. Но, по ее словам, 15 блоков АЭС в Украине одновременно не работали никогда – максимум 14. Проблема в большой разнице между ночным и дневным в пике потреблением – разница 5-6 ГВт (это 5-6 блоков по 1000 МВт). И поскольку маневрирование ими невозможно, то все блоки АЭС просто не влезут в ночное потребление, говорит она.

"Есть еще опасность, что из-за недостатка угля нет резервов для балансировки. И если выпадет один блок 1000 МВт, то надо поднять быстро 3-4 блока ТЭС. По моим данным, максимальная мощность, которую планируют – это 12,1 ГВт в январе и феврале 2022 года. Блоки будут недогружены, если будет работать 14. А это экономически неэффективно с точки зрения сжигания топлива", – отметила Кошарная.

Кроме того, импорт электроэнергии из Беларуси ровным графиком 900 МВт также вытесняет наши АЭС ночью, что усложняет их эксплуатацию на номинальной мощности, добавила эксперт.

Прогноз погоды: чего ждать до конца года

Сильных морозов в декабре не ожидается, а потому запасов и угля, и газа до конца месяца должно хватить. А вот как будут обстоять дела в январе-марте, пока прогнозировать сложно.

Среди рисков – срыв поставок угля, возможность аварий на объектах теплогенерации. К примеру, буквально 28 ноября на Бурштынской ТЭС произошла авария, в результате которой один блок был отключен от сети. Правда, это не отразилось на тепло- и электроснабжении.

Оперативно наладить поставки импортного угля, даже при наличии контрактов, практически невозможно из-за логистики – груз из США идет в Украину до четырех недель. В случае экстренных ситуаций нехватку угля придется компенсировать газом, которого пока достаточно.

Но запасы в хранилищах сократились, в частности из-за того, что Венгрия в ноябре начала отбор газа, закаченного на хранение в ПХГ Украины. Если 17 ноября в хранилищах было 17 млрд кубометров газа, то на начало декабря уже 16 млрд.

"Имеющиеся запасы природного газа достаточны для планового прохождения осенне-зимнего периода, а НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный финансовый ресурс для их пополнения", – отрапортовали в Минэнерго. Но НАК с октября не закупает импортный газ, ожидая снижение цен в Европе.

Есть несколько возможных вариантов развития событий, к которым, если верить заявлениям чиновников, в правительстве готовы.

Вариант№1. Холодная зима

Вероятность того, что все зимние месяцы будут холодными не исключена, но практически маловероятна. До нового года прогнозы синоптиков не обещают особых морозов. Так что проблем с энергоснабжением в Украине в декабре ожидать не стоит.

Вариант №2. Теплая зима

Если сильных морозов до апреля не будет, или они будут непродолжительное время, к примеру, 2-3 дня, то особых проблем не возникнет. Если, конечно, не произойдет каких-то серьезных аварий на АЭС, в системе распределения газа или теплогенерации.

В этом случае на фактически предельных запасах энергоресурсов отопительный сезон будет пройден, как говорится, "без потерь". Но это вариант во многом оптимистичный и маловероятный, поскольку есть прогнозы сильных морозов во второй половине зимы.

Вариант №3. Холодная вторая половина зимы

По словам главы украинского гидрометцентра Николай Кульбиды, в январе и феврале могут быть сильные морозы до 25 и даже 30 градусов. В эти периоды нагрузка на энергосистему будет чрезвычайно сильная. РБК-Украины уже писало о необходимости перестраивать систему работы ГТС в случае сокращения транзита газа.

Если похолодание будет длительным, запасов угля не хватит, а потому теплогенерацию придется переводить на газ. НАК будет вынужден экстренно налаживать его закупки.

Однако собеседники издания в правительстве уверяют, что у компании для этого есть средства и договоренности со Словакией на поставку ресурса. Стоимость газа будет непомерно высокой. Если, конечно, к тому времени не начнутся поставки топлива по "Северному потоку-2", что наверняка снизит цену газа в Европе.

Как бы там ни было, в правительстве уже разработан план по оптимизации энергоснабжения на случай затяжных холодов. Под оптимизацией имеется в виду изменение режима и графика работы предприятий с возможностью их отключения. Населения такой план касаться не будет.

зима, отопительный сезон, уголь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.