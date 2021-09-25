ХОМУТынник на шее Вырлицы: удастся ли экс-регионалу застроить озеро?

В Киеве разразился очередной строительный скандал. На сей раз его причиной стала застройка прибрежной части озера Вырлицы на Осокорках. Все идет к физическому противостоянию активистов, защищающих озеро, и застройщика, который не гнушается любых мер в достижении своей цели. В ход уже пошли купленные «ветераны АТО», являющиеся по факту обычными «титушками», и проплаченные статьи в СМИ, они же «джинса».

Заповедный боулинг

История конфликта на Осокорках уходит корнями в далекий 2004 год, когда ООО «Мрия-Инвест» и КГГА заключили инвестиционное соглашение на строительство многофункционального «спортивно-оздоровительного комплекса» с зоной отдыха, заведениями торговли и общественного питания. На Вырлице должны были построить большой кинотеатр, супермаркет, боулинг, парк аттракционов, офисные помещения, выставочный и спортивный комплексы. Общая площадь земельного участка - 85,8 тыс. кв м. В середине следующего года Киевсовет передал «Мрия-Инвест» в аренду земельные участки общей площадью 25,89 га возле озера Вырлица на проспекте Бажана и улицы Ревуцкого.

Вырлица является озером природного происхождения, которое, впрочем, сильно углубили и расширили, добывая песок во время строительства жилых массивов на Левом берегу. В 2005 году Киевсовет внес озеро в перечень территорий объектов природно-заповедного фонда. В том же году Киевсовет изъял прилегающие к озеру территории из категории зеленых насаждений и изменил их функциональное назначение на территорию общественных зданий и сооружений.

Местные жители, среди которых теперь немало активистов, уверяют, что в те годы столичная власть выделила участок с нарушениями, и прокуратура пыталась доказать это в суде.

По сути, город отдал под застройку водную гладь озера – это прямое нарушение законодательства. Более того, при выделении отсутствовал вывод природоохранного органа. Местные жители говорят: Осокорки и Харьковский застроены настолько плотно, что отдохнуть и так уже негде. Вырлица – едва ли не последняя большая зеленая зона, которая к тому же заслоняет жилые массивы от воздействия мусоросжигательного завода на том берегу.

Активисты требуют присвоить территории статус ландшафтного заказника местного значения и оставить горожанам зону отдыха. Но добьются они этого вряд ли, ведь лапу на озеро положил известный своей беспринципностью политик и бизнесмен Виталий Хомутынник. И он пойдет на все, чтобы добиться своего – даже несмотря на войну с оппонентами из партии Владимира Зеленского. Например, депутат Киевсовета Евгений Кулеба выступил против застройки озера.

Сколько дашь за совесть?

В 2019 году девелопер Олег Салмин продал свою долю в компании «XXI Век», которая собиралась строить на Вырлице, инвестфонду Cascade Investment Хомутынника. Фонд планировал за прошлый год собрать все разрешения для начала строительных работ, но уперся в экологию. Уже в этом году управление экологии и природных ресурсов КГГА ответило, что не может оценить влияние даже предварительных строительных работ на окружающую среду. Непонятно, какие загрязняющие вещества будут попадать в озеро, не все ясно с его проточностью и т.д. «Мрия-Инвест» запретили проводить предварительные работы. Что, впрочем, не помешало Хомутыннику начать их. «Установили забор, начали снимать верхний слой почвы, проложили из бетонных блоков дорогу к озеру, песком начали засыпать часть озера, - сообщила активист Анастасия Гмирянская. Дошло чуть не до драки, но в итоге сопротивление местных жителей и бесчисленные запросы в департаменты и к депутатам помогли приостановить работы на озере.

Киевсовет даже рассмотрел вопрос о присвоении статуса заказника Вырлице и отказе от продления аренды с «Мрия-инвест». Увы, поддержали это лишь 50 депутатов из 61 необходимого, а значит, избежать засыпания озера, изменения его границ и бетонирования берега невозможно.

Следующее рассмотрение вопроса назначено на сессию Киевсовета 23 сентября, однако шансов на успех очень мало. Причина проста – отказ от застройки Вырлицы не поддерживает Виталий Кличко и его депутаты.

Летом мэр в свойственном ему стиле очень путанно выразился о строительстве на Осокорках.

«Я был категорически против, чтобы там что-то строилось. Эта территория находится в запущенном состоянии... Но, так случилось, что ... на меня вышел владелец, генеральный менеджер этого проекта, и говорит: пожалуйста, мы хотим презентовать. Я услышал презентацию и был положительно поражен от того проекта, который презентовали по зоне отдыха, сохранению зеленых, рекреационных зон, и предоставления этой территории действительно новой жизни», – сказал Кличко.

«Если депутаты Киевсовета ознакомятся (с проектом) и скажут, что он улучшает территорию и ни в коем случае не разрушает ее, то в этом случае, убежден, мы должны принять объективное решение», – туманно добавил он.

А вот что не очень туманно, так это связь арендатора земли на озере ООО «Мрия-инвест» и Виталия Кличко, который в таком восторге от «сохранения» на Вырлице рекреационных зон с помощью песка и бетона.

По данным аналитической системы YouControl, «Мрия-Инвест» была зарегистрирована в сентябре 2003 года. Руководителем числится Наталья Науменко. Однако в сентябре 2020 года руководителем компании был Юрий Иоаннов – школьный друг Виталия Кличко. Иоаннов в интервью не раз рассказывал о том, как они отлично развлекались с действующим мэром Киева в детстве. О тесной связи друзей детства говорит тот факт, что Иоаннов с 2003 по 2005 год был руководителем организации «Благотворительный фонд «Фонд Кличко», а с 2004 по 2009 год возглавлял ООО «Северная инвестиционная группа», которую сегодня возглавляет Валентина Шурубура. Она также является финансовым директором вышеупомянутого благотворительного фонда Кличко. Конечным бенефициаром ООО «Северная инвестиционная группа» является брат столичного мэра Владимир Кличко.

Одним словом, шанс на то, что депутаты Кличко поддержат отмену застройки Вырлицы, исчезающе мал. Особенно учитывая то, какую кампанию по продавливанию создания ТРЦ на берегу озера развернул Виталий Хомутынник. Он активно разгоняет за деньги «джинсу» в онлайн-СМИ, в которой говорится, что защитники Вырлицы являются… агентами ФСБ. Эти злые люди якобы избивают неких «ветеранов АТО», которые зачем-то хотят помочь построить ТРЦ в потенциально заповедной зоне. На кой черт оно сдалось АТОшникам, история умалчивает, однако темой с «пророссийским следом» Хомутынник спекулирует на полную.

Погуглив, можно найти публикации еще в целом ряде продажных сайтов, для которых деньги не пахнут. В дело вложено столько денег, что многострадальной Вырлице остается надеяться лишь на чудо. И, возможно, на защиту сверху, если убийством озера заинтересуются вышестоящие инстанции.

Анастасия Горлицкая