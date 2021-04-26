Теперь вакцинироваться можно коллективами. Насколько это ускорит темпы кампании?

Это, по мнению руководителей медицинского ведомства, не помешает, а наоборот ускорит выполнение Национального плана по иммунопрофилактике. Какая именно вакцина будет для вакцинации коллективов, пока неизвестно, но весьма вероятно, что в ближайшее время речь пойдет о вакцине от AstraZeneca корейского производства, 367 тысяч доз которой Украина получила 23 апреля. Компании уже активно стали записывать желающих работников в список для вакцинации, а несколько десятков учреждений уже даже успели стать в очередь.

Что для этого нужно, а также какая сейчас вообще ситуация с вакцинацией в Украине в цифрах - далее в материале.

84 компании уже стали в очередь. Что для этого нужно?

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил: для того, чтобы мобильная бригада выехала для иммунизации коллектива, нужно заранее составить поименные списки желающих вакцинироваться работников (не менее 50 человек) и записаться по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Организованные коллективы должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию вакцинации. Также надо учитывать, что одна бригада может сделать около 100 прививок в день. После получения заявки, когда подойдет время вакцинации коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

О дате начала вакцинации работников пока не сообщается. Известно лишь, что дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины, а прививки коллективов будет происходить только при наличии достаточного количества вакцины. Распространилась информация, что к вакцинации могут привлекаться члены семьи работников, поэтому Укринформ запросил в Центр общественного здоровья, чтобы узнать более подробную информацию и ждет официального ответа. Но пока из источника в Минздраве нам сообщили, что членов семьи записывать в «производственные» списки все-таки нельзя.

Также сообщается, что 84 компании уже записались на вакцинацию, в целом это 10,39 тысячи человек. Виктор Ляшко объяснил на брифинге, что нет ограничений для записи в очередь на вакцинацию по типу предприятий (частное, коммунальное или государственное), и добавил, что такой шаг не нарушает дорожной карты вакцинации, поскольку в ней предусмотрено, что одновременно могут прививаться люди из нескольких этапов (всего в три этапа планируется вакцинировать около 10 млн человек).

Для организации вакцинации руководство должно обеспечить отдельное помещение, которое должно быть заранее подготовлено (подробно о требованиях можно прочитать на сайте ЦОС) и помещения для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек. Также надо гарантировать, чтобы во время вакцинации сотрудники использовали средства индивидуальной защиты. Собственно, четкое соблюдение притивоэпидемических требований является важнейшим, ведь без этого довольно вероятно инфицироваться во время самой вакцинации, когда в одном помещении соберется много людей.

Привито 508 тысяч человек, и больше всего тех, кому от 20 до 40 лет

А тем временем в Украине продолжается второй и частично третий этап вакцинации против коронавирусной инфекции. Сейчас прививки получают работники сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, работники и жители интернатов, домов престарелых, военнослужащие, работники структур государственной безопасности (МВД, Нацполиция, Нацгвардия, ДСНС, Госпогранслужба, СБУ).

За все время кампании вакцинации в Украине (а это с конца февраля) первую прививку получили 508 тысяч человек. Поэтому недавно принятый Нацплан вакцинации, согласно которому в апреле Украина должна выйти на 2,66 миллиона прививок, а в мае - на 56,5 миллиона, сейчас выглядит несколько фантастически. На это указывает и то, что за сутки 22 апреля было вакцинировано лишь чуть более 16 тысяч человек.

Более того - с учетом прогнозируемого в настоящее время количества доз вакцины достичь показателя в 2,6 миллиона прививок не удастся. По состоянию на 23 апреля было введено 464 980 доз вакцины AstraZeneca индийского производства (следовательно, остается около 35 тысяч доз), 24 740 доз вакцины китайского производителя Sinovac Biotech (остается около 175 тысяч доз) и 18 324 доз производства Pfizer (остается около 98 тысяч доз) . Добавим 367 тыс. доз полученных из Кореи. Где взять остальные дозы - около полутора миллиона? Как показывает нынешняя ситуация в мире со спросом на вакцины, прогнозировать сложно даже несмотря на предварительные договоренности. Следующие ближайшие поставки - в мае ожидается прибытие 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 1,5 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech, закупленных на средства госбюджета.

Поэтому, возвращаясь к реальности, посмотрим на темпы вакцинации в регионах. Лидерами, конечно, являются крупнейшие по численности населения - город Киев, где проведено 48 тысяч прививок, а также Львовская и Днепропетровская области. А вот медленные темпы в Черниговской области - 9500 прививок, она ощутимо отстает от других. Что касается возрастного распределения, то по состоянию за апрель, больше всего вакцинировано людей в возрасте, как ни странно, 20-39 лет (24,6%), а также 60-69 (18,9%).

А вот распределение по целевым группам выглядит еще более странно: самая большая группа вакцинированных называется "другие" - это 35,6% (и это не публичные лица, как может показаться на первый взгляд, потому что вместе с ветеранами их количество среди вакцинированных - 1,8%). Далее с большим отрывом медицинские работники - 19,2%, а также социальные работники - 10,2% и военнослужащие - 10%. (Что же это за «самая большая группа» конкретно Укринформ попытается выяснить в следующих публикациях).

Для выполнения Национального плана вакцинации, согласно которому планируется иммунизировать 70% населения до конца года, Минздрав нуждается в дополнительном финансировании, о чем сказал министр Максим Степанов. Министерство уже обратилось в Минфин с просьбой о выделении дополнительных средств на закупку вакцин, а это примерно 6,5 млрд гривень. Надеемся, что после выделения средств и начала вакцинации в рабочих коллективах, темпы иммунизации могут вырасти, иначе иммунитет большинство из нас таки получит естественным путем ...

Юлия Горбань, Киев

Источник