Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных

А в Раде предложили Кабмину пересмотреть это решение. О том, насколько эффективен карантин выходного дня для сдерживания пандемии и есть ли у власти другие идеи – в материале.

Новая волна эпидемии COVID-19 вернула в большинство стран Европы жесткий карантин. Когда в начале ноября в Украине стали фиксировать больше десятка тысяч новых больных в сутки, в правительстве Дениса Шмыгаля также забили тревогу.

От еще одного локдауна, как весной, экономика может и не оправиться. Взамен власти предложили так называемый карантин выходного дня, закрыв на субботу и воскресенье почти все, кроме продуктовых магазинов, АЗС и аптек.

Вышедшие на протесты в разных городах страны предприниматели с этим решением не согласны. Они жалуются, что понесут огромные убытки или вовсе прекратят работать. Больше других пострадают ресторанная и развлекательная отрасль, которые, по разным оценкам, в субботу и воскресенье получают 30-40% недельного оборота.

Власти многих городов встали на сторону недовольных граждан и на прошлых выходных отказались выполнять решение центра. Демарш, устроенный Кабмину, подхватили и в Верховной раде.

Руководители всех фракций и групп в понедельник зарегистрировали проект постановления с рекомендацией к правительству отменить карантин выходного дня. Но вчера в зале эту инициативу поддержали только 149 народных депутатов. Причем в "Слуге народа" дали только 34 голоса.

Как объяснила РБК-Украина замглавы президентской фракции Евгения Кравчук, такое постановление не имеет юридического смысла, потому что отмена карантина – прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", – прокомментировала изданию Кравчук.

Ее комитет – по вопросам гуманитарной и информационной политики – уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.

"Малой кровью"

В Кабмине утверждают, что карантин выходного дня – самый оптимальный вариант, чтобы обойтись без сокрушительного удара по экономике с одной стороны. И сдержать рывок новых заражений с другой. В правительстве рассчитывают таким путем притормозить стремительный рост и выйти "на плато" в 12 тысяч больных в сутки.

"Если говорить об ожиданиях, то при условии соблюдения предусмотренных карантином "выходного дня" ограничений, нам удастся остановить стремительное распространение COVID-19 за счет уменьшения количества социальных контактов. Также это позволит сдержать нагрузку на систему здравоохранения, ведь сегодня имеем значительный рост больных ковидом", – сказал РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Выступая перед депутатами во вторник, премьер-министр Денис Шмыгаль сослался на исследование немецкого Института Роберта Коха, согласно которому высокий риск передачи инфекции – в закрытых помещениях при длительном личном контакте и пересечении разных социальных групп.

Но самая большая угроза, по словам Шмыгаля – в местах досуга, где больше всего времени люди проводят на выходных. Это доказывают большие заработки предприятий этой сферы именно по субботам и воскресеньям. Тогда как карантин выходного дня позволяет перераспределить потоки посетителей на будние дни.

Именно поэтому решили снизить контакты людей на выходных, чтобы хотя бы частично разорвать цепочку распространения вируса, объяснил нардепам премьер.

Как утверждают в Кабмине, благодаря новым ограничениям уже на последних выходных активность граждан в крупных городах (с населением более 100 тысяч человек) в субботу снизилась почти на 19%. А в воскресение – на 27%.

В разговоре с РБК-Украина врачи-эпидемиологи, инфекционисты объясняют: любого другого способа противостоять коронавирусу, кроме карантинных ограничений, в мире нет. Но параллельно указывают на ряд "но".

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита говорит, что в публикациях европейских ученых, в частности из Испании и Великобритании, говорится о повышенном риске заразиться в ресторанах. Но украинских данных об этом нет, уточнил эксперт. К слову, министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью РБК-Украина говорил, что Кабмин исходил из того, что заражение происходит не столько в самих ресторанах, сколько на пути к ним.

Курпита вспомнил и об опыте Израиля, где летом пробовали организовать карантин выходного дня, но все равно пришли к жестокому локдауну. В Кабмине говорят, что брали в пример именно Израиль. По словам Виктора Ляшко, такой карантин за три недели помог там снизить заболеваемость на 20%.

К карантину выходного дня также прибегали и во Франции, напомнил Владимир Курпита. Но сравнить их опыт с украинским сложно, потому как этот карантин у них был как этап ослаблений после жесткого локдауна.

Вводить карантинные ограничения нужно на время инкубационного периода, то есть на 2-3 недели, отметила экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская. С медицинской точки зрения такой карантин был бы эффективным, добавила врач-эпидемиолог.

"Но кроме медицинского аспекта в этой ситуации есть еще социальная и экономическая составляющие. На сегодня эта болезнь уже выходит за пределы медицины. Поэтому нужно искать компромисс", – объяснила изданию Мухарская.

Она считает, что от карантина выходного дня будет положительный результат. Ведь люди, которые собирались пойти в публичные места, где могли бы быть больные, в субботу и воскресенье остались дома. А значит – избежали заражения. Но такой эффект весьма точечный.

"Если брать в масштабах всего населения, то значительного снижения заболеваемости не будет", – уточнила эпидемиолог.

Локдаун не за горами

В Кабмине ожидают, что первый эффект от карантина выходного дня будет виден в ближайшие две недели. Но если он не оправдает себя, придется готовиться к более жестким ограничениям, вплоть до полного локдауна, заявил во вторник премьер-министр.

"Если "карантин выходного дня", а по сути мы с вами, украинцы, не будет обеспечивать необходимого уменьшения количества социальных контактов то, по данным аналитиков СНБО, отметку в 20 тысяч больных ежедневно мы можем пересечь уже через три недели. Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться места в больницах“, – сказал Шмыгаль.

Эксперты полагают, что введение карантина выходного дня не даст такого эффекта, который бы позволил избежать локдауна. Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П. Шупика Федор Лапий прогнозирует, что, несмотря на карантин по выходным, количество больных будет расти. Он допускает, что властям все равно вскоре придется вводить жесткий карантин.

"Даже если посмотреть на поведение митингующих: большинство людей в толпе не используют масок, носят маски под носом, на подбородке. Есть немало малого и среднего бизнеса, которые заботятся о безопасности своих посетителей и клиентов. Но также и есть немало украинцев, которые этим пренебрегают и вообще отрицают существование COVID-19", – сказал РБК-Украина Лапий.

Он уверен: как бы не называли и какой бы не вводили карантин, если нет контроля за его выполнением со стороны исполнительной власти – никакие ограничения ни в выходные, ни в будни не будут эффективными. Власть должна соблюдать баланс справедливости и законность, а граждане – быть более ответственными, уверен врач-инфекционист.

"Доказанной эффективности карантина выходного дня нет. Мне бы не хотелось пугать украинцев. Но самый вероятный сценарий – это ухудшение эпидемической ситуации и, как результат, необходимость вводить жесткий карантин через две-три недели", – предположил в беседе с изданием Владимир Курпита.

Естественное течение эпидемии можно остановить только введением полноценного карантина, уверен он. "Пример Чехии и Бельгии показывает, что через две-три недели у них пошел спад новых заражений", – добавил эксперт.

По словам Виктора Ляшко, полный локдаун с точки зрения противоэпидемических мероприятий – действительно самый эффективный метод противодействия эпидемии, ведь он полностью разрывает цепь передачи болезни. Но для Украины это самый нежелательный сценарий.

"По расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики", – объяснил главный санитарный врач.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк считает, что любые частичные ограничения на сегодня не будут эффективными в сдерживании пандемии в стране. По словам Ковтонюка, в Румынии, где власти пошли на компромиссный вариант карантина, рост инфицирования только ускоряется.

Результатом карантина выходного дня будет неизбежное введение более жестких ограничений в будущем, только с еще большими затратами для экономики, убежден эксперт. Более жесткие ограничения нужны для того, чтобы сохранить систему больниц и медицинский персонал в работоспособном состоянии до окончания осенне-зимней волны пандемии, уточнил Ковтонюк.

"Сейчас больничные койки быстро заполняют пациенты с COVID-19. Каждая третья COVID-больница уже критически заполнена больными. Ситуацию сдерживает активное добавление новых COVID-кроватей, однако этот ресурс исчерпывающий и крайне ограничен", – пояснил он.

Ковтонюк считает, что сейчас следует ввести национальные ограничения минимум на месяц или пока не будет четких индикаторов того, что эпидемия сбавила обороты.

"После этого можно будет вернуться к адаптивной модели карантина, который предлагала Киевская школа экономики в начале августа этого года. Ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан", – отметил Ковтонюк.

В тех развитых странах, где вводили полный или частичный локдаун, власти обеспечивали компенсацию потерь предпринимателей. В Украине же такая система еще с весны "хромает": она полностью не покрывает убытки от простоя бизнеса. А если и покрывает – то не всем.

И в этом как раз одна из главных претензий митингующий против карантина выходного дня. Они опасаются, что новой волны ограничений их предприятия не переживут. Не зря из опросов социологов следует, что сейчас большинство украинцев гораздо больше боятся экономических последствий от коронавируса, чем его самого.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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