Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице

Большинство из них это нынешние и бывшие народные депутаты.

Но несмотря на обойму политических "тяжеловесов", вышедших на столичный "ринг", шансы у действующего мэра остаться в своем кресло очень высоки. Гораздо больше интриги в том, кто получит контроль над Киевским городским советом. Как раз на это сейчас брошены усилия большинства партий, участвующих в столичных выборах.

Кто на ринге

Из последнего исследования, которое проводила группа "Рейтинг" в начале сентября, следует, что вновь отдать свой голос за Кличко может почти 44% киевлян. В команде мэра надеются ко дню голосованию нарастить эту цифру хотя бы до 50%, чтобы ограничиться одним туром выборов.

"27 миллионов гривен из бюджета, которые необходимы для проведения второго тура в Киеве, будут очень кстати в борьбе с "ковидом", для защиты людей, для многих других вопросов, которые ежедневно решаются в городе, поэтому в первом туре заинтересованы все киевляне и мы, конечно, для этого работаем", – сказала РБК-Украина руководитель предвыборного штаба УДАРа Оксана Продан.

Остальные кандидаты, которые собираются составить конкуренцию Кличко, изрядно от него отстают. Но вряд ли все из них ввязались в эту борьбу ради победы. Выборы мэра столицы – отличная площадка, чтобы напомнить о себе и "прокачать" собственный политический рейтинг. Наружная реклама с лицами и именами кандидатов, заполонившая Киев, так или иначе бросается в глаза его жителям.

Плюс для многих всеукраинских политических сил неподобающе игнорировать кампанию в столице. А потому пусть даже не особо перспективного кандидата, но выдвинуть стоит.

Согласно уже упомянутому мониторингу "Рейтинга", следом за Кличко в рейтинговой таблице идет известный телеведущий, шоумен Сергей Притула, которого выдвинул "Голос". По данным опроса, в начале сентября он мог бы набрать почти 10% голосов.

Разговоры о его выдвижении велись в политических кругах еще за полгода до выборов, но сам он не торопился с ответом. Только в августе переговоры о походе Притулы на выборы обернулись для "Голоса" успехом. Его участие в "мэрской" гонке – независимо от того, каким будет ее исход – может "подтянуть" рейтинговые позиции партии Вакарчука на выборах в Киевсовет.

Исходя из того же опроса, ко "второму месту" с минимальным отрывом друг от друга подбираются сразу четверо кандидатов. На выход во второй тур, если он таки состоится, претендует нардеп Ирина Верещук, которая идет от "Слуги народа". Она набрала больше всего голосов на внутрипартийных праймериз, обойдя четырех своих коллег по фракции.

Начиная с весны, на Банковой "примеряли" и других кандидатов на Киев – главного санитарного врача Виктора Ляшко и актрису из "Студии Квартал 95" Елену Кравец. Но примерно за неделю до партийных мини-выборов в команде Зеленского неофициально признали, что все же остановились на кандидатуре Верещук.

После праймериз Зеленский пояснил, что за Верещук проголосовало большинство членов фракции и у нее была самая высокая социология по сравнению с другими кандидатами от СН.

"С точки зрения социологии у Ирины был высокий балл. У нее было уже два балла. Мне не надо было ничего решать. Я действительно поддержал решение партии", – заявил тогда президент.

К тому же собеседники во фракции объясняли изданию, что в отличие от других кандидатов, которых рассматривали в ОП, у Верещук был нормальный "баланс" рейтинга, антирейтинга и узнаваемости. На руку ей также сыграл опыт в местном самоуправлении. С 2010 по 2015 год она была городским головой Равы-Русской во Львовской области.

В то же время во фракции нашлось немало тех, кто называл праймериз "фикцией". Также в правящей партии отмечали поддержку Верещук со стороны Банковой. Некоторые собеседники из рядов "слуг народа" не под запись сетовали, что, выбрав Верещук, якобы отдали Киев Кличко.

По результатам последнего исследования "Рейтинга", Верещук получила бы почти 7% голосов. Рядом с ней в соцопросе идут бизнесмен Андрей Пальчевский, который также ведет на выборы свою собственную партию "Перемога Пальчевского", экс-глава КГГА Александр Попов от "Оппозиционной платформы – За життя" и нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Но здесь важно подчеркнуть, что все эти замеры проводились еще в начале сентября. На то время еще не было известно финального перечня всех кандидатов, нацелившихся на столицу. С тех пор крупные социологические компании не публиковали электоральные исследования по Киеву. Кроме того, за два месяца самой активной фазы избирательной кампании рейтинговый расклад, вероятно, изменится.

Пул поддержки

По состоянию на начало сентября однозначного фаворита среди партий, идущих в Киевсовет, нет.

Последнее исследование "Рейтинга" показывает, что первое место и около 24% на выборах в столице может получить УДАР. Все равно этого недостаточно, чтобы завести единоличное "промэрское" большинство в совет, если на выборах городского головы снова победит Кличко. И в этом сейчас заключается одна из главных забот его штаба.

"Конечно, мэру нужна максимальная команда в городском совете для реализации всех планов и проектов с максимальной для киевлян эффективностью", – сказала изданию Оксана Продан.

Второе и третье место – у "Слуги народа" (13,6%), и "Европейской солидарности" (13,1%). По информации РБК-Украина, такую же тройку лидеров демонстрируют более свежие закрытые замеры штабов Кличко и ЕС.

Высока вероятность того, что именно с одной из этих политических сил УДАРу придется создавать так называемую коалицию (для местных советов такого требования в законодательстве нет) или ситуативный союз.

Теоретически присоединиться к этому большинству могут и другие политсилы. По данным упомянутого опроса "Рейтинга", в Киевсовет также заходят "Голос", "Батькивщина" и ОПЗЖ. Все они в начале сентября набирали в районе 8%. Остальные партии могут не преодолеть пятипроцентный барьер.

По словам Продан, говорить о формировании какой-либо коалиции в горсовете еще рано. В "Слуге народа" пока также сохраняют молчание насчет возможного сотрудничества с УДАРом. Тогда как у Порошенко еще на старте кампании заявили о готовности подставить "плечо" Кличко.

"Мы категорически не будем создавать коалицию с ОПЗЖ, а также с партиями, где будут депутаты-выходцы из Партии регионов. Если такие пройдут в Киевсовет. Со всеми остальными, кто разделяет наши европейские ценности, мы можем рассматривать возможность коалиции. В первую очередь, это УДАР, "Голос", возможно, "Батькивщина", – пояснил РБК-Украина руководитель секретариата ЕС, народный депутат Максим Саврасов.

Месяцами в "Евросолидарности" пытались убедить Кличко и УДАР пойти на местные выборы единой колонной. "После того, как он отказался, это вылилось в их публичную истерику", – сказал РБК-Украина источник в окружении мэра.

Сначала в ЕС выложили видео, в котором уже открыто предложили Кличко идти в мэры под флагами их политсилы. Затем "пощекотать нервы" нынешнему мэру должны были агитационные борды с изображением Петра Порошенко, развешенные по Киеву. Сам он баллотироваться в мэры не стал. Найти другого подходящего кандидата, который бы мог составить реальную конкуренцию Кличко, в партии также не сумели.

"Многие наши избиратели положительно относятся к Кличко как к мэру. Если бы мы сейчас пошли в атаку на него, это могло сыграть нам в минус", – объяснил один из собеседников в штабе ЕС.

Но это никак не мешает кандидатам от партии Порошенко публично критиковать команду УДАРа, которая идет в Киевсовет. В итоге на съезде "Евросолидарность" огласила, что не будет выдвигать в мэры своего кандидата, а вместо этого поддержит Кличко.

Правда, в ответ он дал понять, что в этом не нуждается. Один из собеседников в команде мэра сомневается в возможности коалиции между УДАРом и ЕС, учитывая прошлый опыт их взаимоотношений.

"Столько раз, сколько они нас кидали, уже нет доверия. Но опять же: никогда не говори никогда. Все будет зависеть от того, какие партии зайдут и сколько нам будет недоставать голосов. Возможны же и ситуативные совместные голосования", – пояснил источник.

Обвинения в "кидках" собеседники в "Евросолидарности" бросают и в сторону Кличко, припоминая о прошлогодних переговорах пойти вместе на досрочные парламентские выборы.

Тогда, по информации издания, у Порошенко и Кличко уже договорились о совместном участии в выборах в Раду. Однако спустя несколько дней мэр записал видеообращение, в котором заявил, что УДАР пойдет на выборы отдельно и позвал возглавить его партию Михаила Саакашвили. Хотя Кличко информацию о прошлогоднем соглашении с "Солидарностью" отрицал.

"У него есть амбиции на Раду и, возможно, идти в президенты. Для этого, разумеется, ему нужно поднять собственную партию. Так что в чем-то его мотивацию можно понять", – считает источник в команде Порошенко.

Сейчас в ЕС хотят получить как можно больше мест в Киевсовете, чтобы, во-первых, взять "реванш" после прошлогодних неудач. Во-вторых, чтобы доказать Кличко, что могут обойтись и без него.

Сам он не зря не спешит делить партии на друзей и врагов. Тесный союз с "Евросолидарностью" означает возвращение в конфронтацию с Банковой. На этот случай в ОП припасены свои инструменты, как "обуздать" оппонента. Например – развести должности мэра и главы КГГА, приняв новый закон о столице.

Об этой идее у Зеленского говорили еще прошлой осенью и вновь вернулись к ней в начале сентября. Тогда победившему на выборах мэру останутся очень урезанные полномочия. А реальная власть отойдет главе городской администрации, которого назначает президент.

В политических кругах уже второй месяц поговаривают, что на эту должность на Банковой присмотрели Ирину Верещук. Но если она не выйдет во второй тур, репутационно это может "подбить" ее шансы возглавить КГГА. В комментарии РБК-Украина Верещук заявила, что не рассматривает возможность занять этот пост, поскольку никто его ей не предлагал.

"Сейчас я баллотируюсь на должность Киевского городского головы и хочу победить. О разделении должностей мэра и главы КГГА, считаю, их надо разделить. Но для этого надо принять новый Закон о столице. Год назад Рада приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киев - столице Украины". Посмотрим на голосование в зале. Надеюсь, что новый закон о столице мы проголосуем в ближайшее время", – отметила депутат.

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Не имея большинства в Киевсовете, будущий мэр рискует превратить свою пятилетнюю каденцию в постоянное "бодание" с городскими депутатами. При таком сценарии он будет вынужден всякий раз договариваться о голосах под нужные решения взамен на что-то. Либо – брать себе в партнеры представителей других фракций и партий, которые, с одной стороны, помогут ему обеспечить более-менее перманентное большинство в совете. Но с другой – разделят с ним и властные рычаги.

Этот набор опций повышает ставки в борьбе за места в горсовете. Как для будущего победителя "мэрской" гонки, так и для тех, кто не питает особых надежд на успех в ней.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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