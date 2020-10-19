Войти | Зарегистрироваться
07:19

понедельник,
19 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Страна Политика

О чем договорились Эрдоган и Зеленский в Стамбуле

19.10.2020 / 06:36
О чем договорились Эрдоган и Зеленский в Стамбуле
16 октября состоялся рабочий визит президента Зеленского в Турцию.

Его основным элементом стала встреча с турецким лидером, по результатам которой были подтверждены намерения «укреплять стратегическое партнерство между нашими государствами» и «реализовывать договоренности, закрепленные в Совместной декларации по результатам Восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой 3 февраля 2020 года в Киеве». Кроме того, украинский президент встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, помолился за Украину на Фанаре и наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого первой степени.

Из основных месседжей совместного заявления двух президентов: готовность и в дальнейшем вести переговоры о подписании Соглашения о зоне свободной торговли, договоренность сотрудничать в рамках международных организаций для восстановления территориальной целостности Украины включительно с Крымом и создание «нового формата украино-турецкого диалога по вопросам политики и безопасности» под интригующим названием «Квадрига». Судя по тексту документа, на сей раз речь идет не о древнегреческой колеснице, запряженной четверкой лошадей, а о ежегодных встречах министров иностранных дел и министров обороны по формуле «два плюс два».

Учитывая, что переговорный процесс относительно ЗСТ продолжается уже почти десять лет, а встречи министров проходят на ежегодной основе с 2011-го, когда был внедрен механизм Стратегического совета высокого уровня, некоторые эксперты по обе стороны Босфора уже успели окрестить этот визит пиар-акцией, направленной больше на реализацию внутриполитических планов президентов, нежели решение задач внешней политики.

Впрочем, в дипломатии, как и на войне, все средства хороши. Конечно, если они оправдывают цели.

Корифеи профессии подтвердят, что любой визит высокого уровня — это априори пиар-акция. Вопрос только в том, насколько удачно обе стороны смогут воспользоваться ею для реализации конкретных, вполне прагматических задач.

Трудно отрицать, что сам факт встречи президентов Украины и Турции — второй с начала этого года — не может не вызвать беспокойства на восточных берегах Черного моря.

Анкара, уступающая в НАТО по мощности вооруженных сил разве что США, контролирующая Босфор и имеющая усугубляющиеся проблемы в отношениях с Россией в Сирии, Ливии, а теперь еще и на Кавказе, — для Москвы трудный партнер, у которого есть все шансы стать еще более трудным соперником.

Так что, независимо от оригинальности формулировок или форматов саммитов, любой повод напомнить и Турции, и миру, что на Востоке Украины продолжается российская агрессия, оккупированный Крым должен как можно скорее вернуться под украинский суверенитет, а политические заключенные все еще ждут освобождения в российских тюрьмах, уже является достаточным оправданием ресурсов, потраченных на организацию визита.

Активизации усилий по деоккупации полуострова должно способствовать и создание Крымской платформы — новой многосторонней инициативы украинского МИД, которой непосредственно занимается первый заместитель министра крымская татарка Эмине Джапарова и к которой уже пообещала подключиться официальная Анкара.

Сама Эмине Джапарова в течение последней недели также находилась в Турции — проводила встречи с руководством Тюркского совета, турецкой Национальной комиссии UNESCO, Управления по делам иностранных тюрков и родственных общин при президенте Турции, а также соответствующих министерств и ведомств. Эти контакты важны не только для оживления сотрудничества в сфере публичной и общественной дипломатии, но и как важный инструмент стратегических коммуникаций.

Развитие инфраструктуры для перемещенных лиц на материковой Украине, программы обмена между украинской, в том числе крымскотатарской, и турецкой молодежью или защита нематериального культурного наследия во временно оккупированном Крыму — лишь одна сторона медали.

Не менее важно донести украинский голос до мусульманского и тюркского мира, и в этом вопросе Турция может — и готова — стать нашим «трансляционным усилителем». Экспертные круги уже давно жалуются на провал коммуникаций и отсутствие хоть какого-либо концептуального видения украинской политики в регионах Центральной Азии, широкого Ближнего Востока и Африки. В этом смысле присутствие Киева в информационном поле Тюркского совета, обретение статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества и выход украинской дипломатии за пределы традиционного христианско-европейского пространства не только поспособствуют формированию положительного имиджа мультикультурной и многоконфессиональной Украины, но и дадут возможность конвертировать «моральную» поддержку этих стран во вполне ощутимые голоса в пользу украинских резолюций в ГА ООН.

Наконец, еще одним элементом визита, достойным внимания, стало подписание Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики, а также Меморандума о взаимопонимании между министерствами обороны. При всей символичности этих шагов не только турецкие, но и западные аналитики отмечают вполне реальные достижения в развитии украино-турецкого сотрудничества в сфере военных технологий и оборонно-промышленного комплекса.

Само по себе сотрудничество с турецкими оборонными компаниями не является чем-то новым. Украина уже несколько лет подряд закупает у турецкого ВПК современные системы связи, ударные беспилотники и другое чувствительное оборудование. Сейчас на разных стадиях реализации находятся переговоры по созданию военно-транспортного самолета на базе украинского Ан-178, систем активной защиты для бронетехники, двигателестроения и радиолокационных систем.

Но создание в прошлом году совместного украинско-турецкого предприятия в сфере высокоточного вооружения и аэрокосмических технологий «Черноморский щит» при участии украинского «Укрспецэкспорта» и турецкой компании «Байкар Дефенс» (на сегодняшний день — главный производитель и поставщик беспилотников для нужд ВС Турции) может стать качественно новым этапом в развитии не только двусторонних отношений, но и национальных оборонных комплексов обоих государств.

Официальная Анкара неоднократно заявляла о своих амбициях стать самостоятельным игроком с автономным ВПК и современными авиационными, космическими, а с недавних пор еще и ядерными технологиями. И это действительно тот случай, когда Украине следует заранее позаботиться о том, чтобы в турецкую квадригу были запряжены именно украинские лошади.

Евгения Габер, заместитель директора Дипломатической академии Украины им. Г.Удовенко, кандидат полит. наук

Источник

Турция, Эрдоган, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 октября
17 октября
16 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.