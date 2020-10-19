О чем договорились Эрдоган и Зеленский в Стамбуле

Его основным элементом стала встреча с турецким лидером, по результатам которой были подтверждены намерения «укреплять стратегическое партнерство между нашими государствами» и «реализовывать договоренности, закрепленные в Совместной декларации по результатам Восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой 3 февраля 2020 года в Киеве». Кроме того, украинский президент встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, помолился за Украину на Фанаре и наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого первой степени.

Из основных месседжей совместного заявления двух президентов: готовность и в дальнейшем вести переговоры о подписании Соглашения о зоне свободной торговли, договоренность сотрудничать в рамках международных организаций для восстановления территориальной целостности Украины включительно с Крымом и создание «нового формата украино-турецкого диалога по вопросам политики и безопасности» под интригующим названием «Квадрига». Судя по тексту документа, на сей раз речь идет не о древнегреческой колеснице, запряженной четверкой лошадей, а о ежегодных встречах министров иностранных дел и министров обороны по формуле «два плюс два».

Учитывая, что переговорный процесс относительно ЗСТ продолжается уже почти десять лет, а встречи министров проходят на ежегодной основе с 2011-го, когда был внедрен механизм Стратегического совета высокого уровня, некоторые эксперты по обе стороны Босфора уже успели окрестить этот визит пиар-акцией, направленной больше на реализацию внутриполитических планов президентов, нежели решение задач внешней политики.

Впрочем, в дипломатии, как и на войне, все средства хороши. Конечно, если они оправдывают цели.

Корифеи профессии подтвердят, что любой визит высокого уровня — это априори пиар-акция. Вопрос только в том, насколько удачно обе стороны смогут воспользоваться ею для реализации конкретных, вполне прагматических задач.

Трудно отрицать, что сам факт встречи президентов Украины и Турции — второй с начала этого года — не может не вызвать беспокойства на восточных берегах Черного моря.

Анкара, уступающая в НАТО по мощности вооруженных сил разве что США, контролирующая Босфор и имеющая усугубляющиеся проблемы в отношениях с Россией в Сирии, Ливии, а теперь еще и на Кавказе, — для Москвы трудный партнер, у которого есть все шансы стать еще более трудным соперником.

Так что, независимо от оригинальности формулировок или форматов саммитов, любой повод напомнить и Турции, и миру, что на Востоке Украины продолжается российская агрессия, оккупированный Крым должен как можно скорее вернуться под украинский суверенитет, а политические заключенные все еще ждут освобождения в российских тюрьмах, уже является достаточным оправданием ресурсов, потраченных на организацию визита.

Активизации усилий по деоккупации полуострова должно способствовать и создание Крымской платформы — новой многосторонней инициативы украинского МИД, которой непосредственно занимается первый заместитель министра крымская татарка Эмине Джапарова и к которой уже пообещала подключиться официальная Анкара.

Сама Эмине Джапарова в течение последней недели также находилась в Турции — проводила встречи с руководством Тюркского совета, турецкой Национальной комиссии UNESCO, Управления по делам иностранных тюрков и родственных общин при президенте Турции, а также соответствующих министерств и ведомств. Эти контакты важны не только для оживления сотрудничества в сфере публичной и общественной дипломатии, но и как важный инструмент стратегических коммуникаций.

Развитие инфраструктуры для перемещенных лиц на материковой Украине, программы обмена между украинской, в том числе крымскотатарской, и турецкой молодежью или защита нематериального культурного наследия во временно оккупированном Крыму — лишь одна сторона медали.

Не менее важно донести украинский голос до мусульманского и тюркского мира, и в этом вопросе Турция может — и готова — стать нашим «трансляционным усилителем». Экспертные круги уже давно жалуются на провал коммуникаций и отсутствие хоть какого-либо концептуального видения украинской политики в регионах Центральной Азии, широкого Ближнего Востока и Африки. В этом смысле присутствие Киева в информационном поле Тюркского совета, обретение статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества и выход украинской дипломатии за пределы традиционного христианско-европейского пространства не только поспособствуют формированию положительного имиджа мультикультурной и многоконфессиональной Украины, но и дадут возможность конвертировать «моральную» поддержку этих стран во вполне ощутимые голоса в пользу украинских резолюций в ГА ООН.

Наконец, еще одним элементом визита, достойным внимания, стало подписание Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики, а также Меморандума о взаимопонимании между министерствами обороны. При всей символичности этих шагов не только турецкие, но и западные аналитики отмечают вполне реальные достижения в развитии украино-турецкого сотрудничества в сфере военных технологий и оборонно-промышленного комплекса.

Само по себе сотрудничество с турецкими оборонными компаниями не является чем-то новым. Украина уже несколько лет подряд закупает у турецкого ВПК современные системы связи, ударные беспилотники и другое чувствительное оборудование. Сейчас на разных стадиях реализации находятся переговоры по созданию военно-транспортного самолета на базе украинского Ан-178, систем активной защиты для бронетехники, двигателестроения и радиолокационных систем.

Но создание в прошлом году совместного украинско-турецкого предприятия в сфере высокоточного вооружения и аэрокосмических технологий «Черноморский щит» при участии украинского «Укрспецэкспорта» и турецкой компании «Байкар Дефенс» (на сегодняшний день — главный производитель и поставщик беспилотников для нужд ВС Турции) может стать качественно новым этапом в развитии не только двусторонних отношений, но и национальных оборонных комплексов обоих государств.

Официальная Анкара неоднократно заявляла о своих амбициях стать самостоятельным игроком с автономным ВПК и современными авиационными, космическими, а с недавних пор еще и ядерными технологиями. И это действительно тот случай, когда Украине следует заранее позаботиться о том, чтобы в турецкую квадригу были запряжены именно украинские лошади.

Евгения Габер, заместитель директора Дипломатической академии Украины им. Г.Удовенко, кандидат полит. наук

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